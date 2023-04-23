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İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel etkinlik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TRT tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik düzenlendi.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel etkinlik

Ankara

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Geleceğe Koşuyoruz" sloganıyla bu yıl ilk defa düzenlenen etkinlik, Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Çocukların aileleriyle keyifli ve eğlenceli bayram geçirmelerini, spora ve sağlıklı yaşam tarzına teşvik edilmelerini amaçlayan etkinlikte, oyun alanlarında doyasıya vakit geçiren çocuklar, bando takımının çaldığı şarkılarla dans etti.

Ankara'daki sağanak nedeniyle "Çocuk Maratonu" gerçekleştirilemedi.

"Bayramı çocuklara armağan eden Atatürk'üme çok teşekkür ederim"

Sporu, en çok da koşmayı sevdiğini belirten 7 yaşındaki İbrahim Yusuf Özkaya, alandaki bütün oyuncakları deneyeceğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Özkaya, "Bu bayramı çocuklara armağan eden Atatürk'üme çok teşekkür ederim. Bütün çocukların bayramı kutlu olsun." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'e bayramı çocuklara armağan ettiği için minnettar olduğunu dile getiren 10 yaşındaki Başaran Onur Salman, çocuklar olarak çok şanslı olduklarını belirtti. Salman, "Yarış olsaydı ve birinci olsaydım kardeşime, 'Senin için başardım, sen benim gönlümün birincisisin.' derdim." ifadelerini kullandı.

"Bayramı çocuklara armağan eden Atatürk'üme çok teşekkür ederim"

Sporu, en çok da koşmayı sevdiğini belirten 7 yaşındaki İbrahim Yusuf Özkaya, alandaki bütün oyuncakları deneyeceğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Özkaya, "Bu bayramı çocuklara armağan eden Atatürk'üme çok teşekkür ederim. Bütün çocukların bayramı kutlu olsun." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'e bayramı çocuklara armağan ettiği için minnettar olduğunu dile getiren 10 yaşındaki Başaran Onur Salman, çocuklar olarak çok şanslı olduklarını belirtti.

Etkinlik çocuk maratonu ile son buldu

Başkent Millet Bahçesi'ndeki 23 Nisan etkinliği, çocuk maratonu ile sona erdi. Yarışma sırasında bitiş çizgisinde bekleyen ve büyük heyecan yaşayan aileler, çocukların sevincine ortak oldu.

Çeşitli yaş gruplarında yapılan ve kıyasıya mücadeleye sahne olan maratona katılan çocuklara sertifika ve madalya verildi.

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