ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino: Türkiye'yi inceledim, daha fazlasını hak ediyorlardı

Karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Pochettino, "Bu bir dünya kupası maçı, kendi bayrağınız, ülkeniz için oynarsınız ve bu her zaman bir gurur meselesidir. Türk takımı yarın mücadeleci olacaktır, evet elendiler ama yarın önemli bir maç oynayacağız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz, rakibimizin kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil ama Türkiye'yi inceledim, bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı, çok iyi bir takım. Yarın karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayacak bir takım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye için son iki maç iyi olmadığı için bir hayal kırıklığı var ama bu beklenen bir sonuç değildi. Performans çok kötü değildi, sonuca sebep olacak kötü bir performans yoktu." diyen deneyimli teknik adam, "Çeşitli sebeplerle Türkiye maç kazanamamış olabilir ama sonuçta çok rekabetçi ve sonuç elde etmek için elinden geleni yapan bir takım vardı. Türkiye'nin müthiş bir milli takımı var ve Türkiye'deki ligin çok rekabetçi olduğunu biliyoruz ama sadece üçüncü kez dünya kupasına katıldılar. Bana göre yarın ülkeleri, bayrakları ve gururları için oynayacaklar. Oldukça rekabetçi bir maç olacaktır." açıklamasında bulundu.

Pochettino, "Son 32 turunda rakibiniz Bosna Hersek olacak gibi. O maça hazırlanıyor musunuz?" sorusunu, "Tabii ki hazırlanıyoruz, mevcut şartlar altında bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Farklı bir organizasyon yapmamız gerekebilir. Önce yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Gruplardan çıktık ama yarınki maça kazanmak için çıkacağız. İnandığımız ve oynamaya hazır ilk 11’i sahaya çıkaracağız. Kazanmak ve 3 galibiyetle gruptan çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arjantinli teknik adam, sakatlıktan dönen Christian Pulisic'in sakatlığını atlattığını belirterek, "Sarı kartı olanlar için risk büyük, normalde başlangıçta onları oynatmamak daha kolay bir çözüm olabilir. Pulusic'in durumuna bakacağız. Pulisic fiziksel olarak hazır. Baştan mı başlar, sonra mı oyuna girer buna karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.