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Kültür

İDSO yeni sezona 29 Eylül'de AKM'de başlayacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 2023-2024 sezon açılış konserini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
İDSO yeni sezona 29 Eylül'de AKM'de başlayacak

İstanbul

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra 29 Eylül'de 20.00'de Gürer Aykal yönetiminde sahne alacak.

Keman virtüözü Cihat Aşkın'ın da sahne alacağı konserde, Japon besteci Yasushi Akutagawa'nın yaylı orkestra için "Triptyque"i eseri, besteci Ulvi Cemal Erkin'in "Keman Konçertosu" ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Senfoni no 4." eseri icra edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDSO Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Abacı, yeni bir sezona daha başlamanın mutlu heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Öncelikle ana sponsorumuz DenizBank olmak üzere, tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Konserlerimizde daima bizlerle olan sanatsever dostlarımızla keyifli bir sezon geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

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