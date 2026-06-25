Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programı için başvuruların başladığını bildirdi.

BTK Akademinin Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programı için başvurular başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programı için başvuruların başladığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programı'na ilişkin bilgi verdi.

BTK Akademinin, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli görev üstlendiğini belirten Uraloğlu, gençlerin yapay zeka, büyük dil modelleri, üretken yapay zeka uygulamaları, nesnelerin interneti ve insansız hava araçları gibi geleceğin teknolojileriyle buluşturulacağını aktardı.

Uraloğlu, BTK Akademinin, 3 milyondan fazla kullanıcısı, 390'dan fazla çevrim içi eğitim seçeneği ve 195 bin dakikayı aşan eğitim içeriğiyle ülkenin en büyük yerli ve milli teknoloji eğitim platformlarından biri haline geldiğini bildirerek, akademinin, dijital okuryazarlıktan ileri teknoloji alanlarına kadar geniş bir yelpazede sunduğu eğitimlerle insan kaynağının gelişimine katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Teknoloji yatırımlarının nitelikli insan kaynağıyla desteklenmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, "Yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, haberleşme teknolojileri ve otonom sistemler gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, ülkeler arasındaki rekabetin niteliğini değiştiriyor. Bu yarışta güçlü olmanın yolu yalnızca teknoloji üretmekten değil, o teknolojileri geliştirecek insan kaynağını yetiştirmekten geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, BTK Akademi ile gençleri geleceğin mesleklerine hazırladıklarını, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verecek yetkinlikleri kazanmalarını desteklediklerini belirtti.

En yoğun ilgi "Yapay Zeka ile İçerik Üretimi" eğitimine

BTK Akademinin yalnızca çevrim içi eğitimlerle değil, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği yüz yüze eğitimlerle de bilgiye erişimi yaygınlaştırdığını aktaran Uraloğlu, "Bugüne kadar 70'in üzerinde ilde yüz yüze eğitim programları düzenledik. Bu yaz 21 ilde gerçekleştirilecek 25 farklı eğitim programıyla, gençlerimizi güncel teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaz dönemi programlarının en yoğun ilgi gören başlıklarından birinin "Yapay Zeka ile İçerik Üretimi" eğitimi olduğunu bildirerek, bu alanda Antalya, Bolu, Manisa, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Malatya, Van, Elazığ, İzmir, Balıkesir, Nevşehir ve Trabzon'da gerçekleştirilecek eğitimlerle katılımcıların üretken yapay zeka teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacağını kaydetti.

Eğitim programlarının güncel teknoloji alanlarına odaklandığını belirten Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yapay zekadan büyük dil modellerine, Microsoft 365 Copilot uygulamalarından yapay zeka destekli tasarım araçlarına, nesnelerin internetinden insansız hava araçlarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunacağız. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek programlarla katılımcılarımızın güncel teknolojiler konusunda yetkinlik kazanmasını, uygulama deneyimi elde etmesini ve kariyerlerine katkı sağlayacak yeni beceriler geliştirmesini hedefliyoruz."

Katılımcılar kendi yapay zeka ajanlarını geliştirebilecek

Uraloğlu, Ankara'da düzenlenecek "Microsoft 365 Copilot Agent Oluşturma ve AI Modelleri Atölyesi" hakkında da bilgi vererek, katılımcıların Microsoft 365 Copilot ve Copilot Studio araçlarını ileri seviyede kullanmayı öğreneceğini, kendi yapay zeka ajanlarını geliştirme deneyimi kazanacağını ifade etti.

Antalya'da gerçekleştirilecek "Büyük Dil Modelleri ile Uygulama Geliştirme Atölyesi"nde de açık kaynak büyük dil modelleri, RAG mimarileri, fine-tuning süreçleri ve modern üretken yapay zeka teknolojilerinin uygulamalı olarak ele alınacağını kaydeden Uraloğlu, bu eğitimlerin gençlerin yapay zeka alanındaki yetkinliklerini artıracağını bildirdi.

Program kapsamında İstanbul'da "Yapay Zeka Destekli Figma Atölyesi" düzenleneceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Katılımcılarımız, yapay zeka destekli tasarım araçlarını kullanmayı öğrenirken ileri seviye prototipleme süreçleri ve tasarımdan koda dönüşüm uygulamaları konusunda da deneyim kazanacak. İnsansız hava araçları ve nesnelerin interneti alanlarında da eğitimler verilecek. Ankara'da düzenlenecek Nesnelerin İnterneti Atölyesi'nde sensör teknolojileri, haberleşme altyapıları ve veri yönetimi odaklı uygulamalar gerçekleştirilecek. Ankara, Kayseri ve Sakarya'da düzenlenecek insansız hava aracı eğitimlerinde de katılımcılar, görev planlama, donanım-yazılım entegrasyonu ve güvenli uçuş süreçleri gibi konularda bilgi ve deneyim kazanacak, eğitimler uygulama ağırlıklı olarak tasarlanacak."