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Kültür

Edirne kültür turizminde müzeleriyle öne çıkıyor

"Müze zengini kent" olarak anılan Edirne'de, 2022 yılında müze ziyaretçi sayısı önceki yıla oranla arttı.

Salih Baran   | 11.01.2023
Edirne kültür turizminde müzeleriyle öne çıkıyor Fotoğraf: Gökhan Balcı / AA

Edirne

Tescilli 1368 taşınmaz kültür varlığı, 894 sivil mimari örneğiyle "açık hava müzesi"ni andıran kent, son dönemde açılan müzeleriyle de kültür turizminde öne çıkıyor.

İlde, Türk ve İslam Eserleri, Edirne, Balkan Tarihi, Vakıf Eserleri, Fatih Sultan Mehmet, Necmi İğe Evi Etnografya, Edirne Kent, Hasan Ali Yücel Çocuk, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık, Milli Mücadele ve Lozan, İlhan Koman Heykel ve Resim, Osman İnci, Uzunköprü Kent, Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri, Osmanlı Padişahları, Padişah Çadırı, Balkanlarda Osmanlı Eserleri ve Doğa Tarihi müzeleri yer alıyor.

Yaz aylarında ziyaretçi sayısı artan 18 müze, yılın her günü turistleri misafir ediyor.

Önceki yıl 383 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzeleri, geçen yıl yüzde 74 artışla 666 bin kişi ziyaret etti.

Müze sayısındaki artış, ildeki konaklama rakamlarını da olumlu etkiliyor.

Turizm işletme belgeli 29, yerel yönetim belgeli 124 olmak üzere 153 konaklama tesisinin olduğu, 9 bin yatak kapasitesine sahip Edirne'de, 2022 yılında 996 bin kişi konakladı.

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