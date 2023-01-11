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Kültür

"Bağlılık Hasan" filmi "Croire au Cinema" ödülüne aday gösterildi

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun sekizinci filmi "Bağlılık Hasan", Fransız SIGNIS-Cinema Derneğince verilen "Croire au Cinema" ödülüne aday gösterildi.

Fatih Türkyılmaz   | 11.01.2023
"Bağlılık Hasan" filmi "Croire au Cinema" ödülüne aday gösterildi

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre ödül, geçen yıl Fransa'da vizyona giren uzun metrajlı yapımlar arasından bir filme verilecek.

Ödülün seçkisi, Prix Croire au Cinema komitesi tarafından oluşturuldu. Seçkide yer alan filmler arasında, Bağlılık Hasan'ın yanı sıra "Başka Bir Dünya", "Kadife Kraliçe", "Favori Savaşım", "12'nin Gecesi", "Plan 75", "Maixabel" ve "Bizimle Kal" yer alıyor.

Ödül, sinematografik yaratıcılığı keşfetmek, desteklemek, filmlerin dünyaya açılmasını sağlamak ve hayatın manevi boyutlarına duyarlılık geliştirmek amacıyla veriliyor.

Film hakkında

"Bağlılık Hasan" dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali'nin resmi seçkisi Belirli Bir Bakış'ta yaptıktan sonra, Fransa, İspanya ve Portekiz’de vizyona girdi.

Halen HBO ve Fransa’da 4 ayrı dijital platformda gösterimde olan film, Karlovy Vary, Chicago, İtalya Medfilm, Denver, Tayvan, Hindistan, Tromso, Barselona, Sidney ve Hong Kong Film festivallerinde izleyiciyle buluştu.

Sao Paulo Film Festivali'nde "En İyi Yabancı Film" ödülü, 34. Golden Rooster Ödüllerinde "En İyi Film" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini alan yapım, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni", 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ise "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerine layık görüldü.

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