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Kültür

İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Edip Akbayram ameliyat edildi

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Edip Akbayram ameliyat edildi.

Hikmet Faruk Başer  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Edip Akbayram ameliyat edildi Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

İstanbul

Dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcı Akbayram'ın tedavisi sürüyor.

Bugün öğlen saatlerinde ameliyat edilen Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

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