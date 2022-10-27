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Kültür

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb "Canary Black" için film seti oldu

Stipe Majic, Lejla Biogradlija   | 27.10.2022
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb "Canary Black" için film seti oldu

Zagreb

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, başrolünde İngiliz oyuncu Kate Beckinsale'in yer aldığı, Fransız yönetmen Pierre Morel'in "Canary Black" filmine ev sahipliği yapıyor.

Zagreb'in, 50 gün boyunca film seti olarak kullanılacağı projenin Hırvatistan'da yapılan en büyük işlerden biri olduğu belirtildi.

Filmin yapımcısı Carsten Lawrence, senaryonun Çekya'nın başkenti Prag için tasarlandığını ancak Avrupa'daki incelemeleri sonucu Zagreb'e karar verdiklerini söyledi.

Film ekibinde görev alacak Mia Pecina da sahil kenti Dubrovnik'in Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Zagreb'de çekimleri yapılacak filmde 250 görevlinin yer alacağı, 1200 figüranın oynayacağı kaydedildi.

Film, kaçırılan kocasını kurtarmak için teröristler tarafından kendi ülkesine ihanet etmesi amacıyla şantaj yapılan Avery Graves'in hikayesini anlatacak.

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