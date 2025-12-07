Dolar
Kültür

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Huzur Vakti" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Abdullah Doğan  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Konya Valisi İbrahim Akın, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, merkez ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından "Dua merasimi" yapıldı.

Protokol üyeleriyle vatandaşlar, daha sonra Mevlana Caddesi'nden Mevlana Müzesi'ne "Huzur Vakti" temasıyla yürüdü.

Mevlana Müzesi'nde Hazreti Mevlana'nın sandukası başında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Mevlevi geleneği olan Gülbang duası yapıldı.

Etkinlikler başladı

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'taki törenler kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek.

Törenler boyunca her akşam Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek.

Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi ve Taşbina Kültür Merkezi'nde panel, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.

