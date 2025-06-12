Dolar
39.35
Euro
45.67
Altın
3,381.25
ETH/USDT
2,740.80
BTC/USDT
107,621.00
BIST 100
9,520.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Hayal Meyal" müzik grubu, soykırımın 30. yılında "Sto Te Nema?" ağıtını yeniden yorumladı

"Hayal Meyal" müzik grubu, 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anmak amacıyla Boşnakça "Sto Te Nema?" (Neden Yoksun?) adlı ağıtı yeniden yorumladı.

Özlem Limon  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
"Hayal Meyal" müzik grubu, soykırımın 30. yılında "Sto Te Nema?" ağıtını yeniden yorumladı

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, daha önce Gazze'de yaşanan sivil katliamına sessiz kalmamak için "Diren Filistin" marşını seslendiren "Hayal Meyal" adlı müzik grubu, Balkanlarda 30 yıl önce yaşanan insanlık suçuna dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grup, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anmak amacıyla "Sto Te Nema?" adlı ağıtı yeniden yorumladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen grubun solisti Emin Çakır, "Şarkılarda, türkülerde ve marşlarda dile gelen acılar bizim acılarımızdır. Bu acıları unutmamak ve unutturmamak insani bir sorumluluktur. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in de ifade ettiği gibi, unutulan soykırım tekrarlanır." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Dünya basını, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracını manşetlere taşıdı
Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bozcaada’ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı
Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı

Benzer haberler

"Hayal Meyal" müzik grubu, soykırımın 30. yılında "Sto Te Nema?" ağıtını yeniden yorumladı

"Hayal Meyal" müzik grubu, soykırımın 30. yılında "Sto Te Nema?" ağıtını yeniden yorumladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet