Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin Anadolu eğitimleri kısa film çekimleriyle tamamlandı
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Fidan Sanat Vakfı katkılarıyla 2 yıldır Anadolu'da verdiği sinema eğitimlerinde oluşturduğu kademe sınıfı öğrencileri, İstanbul'da kısa film çekti.
İstanbul
Akademinin 2015'te İstanbul'da başlattığı eğitimlerden, bugüne kadar İstanbul başta olmak üzere 7 farklı şehirde 250 sinemacı adayı yararlandı.
İstanbul, Gaziantep, Antalya, İzmir, Sakarya, Rize ve Erzurum'daki genç katılımcılar, eğitimler kapsamında senaryo yazarlığı, yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, genel sinematografi, sinema tarihi, kurgu-montaj teknikleri, sinemada anlam arayışı, film okumaları, atölyeler, uygulama, film yapım ve çekimlere yönelik ders aldı.
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi Direktörü M. Çamran Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademi olarak 8 yıldır İstanbul'da, son 2 yıldır da Anadolu'da genç sinemacılara eğitim verdiklerini söyledi.
Azizoğlu, eğitimlerin turne olarak Anadolu'ya taşınmasının önemine işaret ederek, "Her şehirde herkesin olanakları aynı olmuyor. Bu yüzden biz şehirlere doğrudan sinema akademisini götürmekten mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl 7 şehri dolaştık. Her şehirde en az 25 öğrenciyle beraberdik. Senaryo yazarlığından yönetmenliğe, kurgu montaja kadar birçok farklı alanlarda bir haftalık eğitimler verdik. Bu eğitimlerin içinde farklı farklı sinemacıların, yönetmenlerin, oyuncuların da bulunduğu workshoplar da vardı." dedi.
Aynı zamanda farklı şehirlerde teorik bilgiler vermenin yanında pratik olarak çekimler de gerçekleştirdiklerini belirten Azizoğlu, şöyle devam etti:
"Her gittiğimiz şehrin belli başlı noktalarında onlarla beraber sete çıktık. Bu eğitimi tamamladıktan sonra yüzlerce kişinin içinden seçtiğimiz 25 arkadaşla Anadolu Kademe Sınıfı oluşturduk. Bu sınıftaki arkadaşlarımızla beraber de yaklaşık bir dönem boyunca online derslerimizde geliştirdiğimiz ortak bir senaryo vardı. Bu senaryo daha sonra çekim hazırlığına girdi ve tamamlandı. Bu arkadaşlarımızı da bu anlamda bir haftadır İstanbul'da ağırlıyoruz. Bazı sinemacılarla da bir araya geldiler, workshop gerçekleştirdiler. İki gündür setteyiz ve çekimleri tamamladık."
"Kısa filmin bir izleyici kitlesi oluşturabilmesini, endüstri haline gelebilmesini çok önemsiyoruz"
Çamran Azizoğlu, eğitimler kapsamında kısa filmle alakalı bir duruş sergilemeye çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kısa film, kendi içinde başlıca bir alandır. Kısa filmin bir izleyici kitlesi oluşturabilmesini, bir endüstri haline gelebilmesini çok önemsiyoruz. Baktığımız zaman bizim sınıf ortalamalarımızda üniversiteli öğrenciler çoğunlukla dahi olsa yaşı büyük ve yaşı küçük lise öğrencileri de olmak üzere karışık sınıflarımız var."
Bu eğitimler sayesinde farklı şehirlerde sinemacı adaylarının bir araya gelerek, tanışma fırsatı bulduklarına da işaret eden Azizoğlu, "Şehirlerdeki eğitimlerden sonra katılımcılar kendileri bir araya gelip filmler üretmeye devam ediyorlar. 25 öğrenciyi İstanbul'a getirip film çekmenin ötesinde, her gittiğiniz şehirde sinemanın bir tohumunu atmış oluyoruz ve bu bizim için çok etkileyici." diye konuştu.
Azizoğlu, sinemanın hayatın kaçınılmaz alanlarından biri olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul'da ve Anadolu'da hayatımızın bir parçası olan sinemayla alakalı çalışmak isteyen çok fazla arkadaş var. Reji, sanat yönetmeni, kamera asistanı, işte yapım ekibine set asistanı, set amiri olmak istiyorlar. Bu da aslında bu isteğin ne kadar tutarlı olduğunun ve ne kadar bu konu hakkında çaba göstereceğinin bir örneği oluyor. Bizi biraz da tetikleyen nokta bu. Anadolu'nun birçok şehrinde böyle bir endüstri, böyle bir üretim, yapım çalışması yok ve herkesin bunun farkında olması oraya giden sinemacıların, Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin, Fidan Sanat Vakfının bunun farkında olması, orada bizimle olan öğrenci arkadaşlarımın bunun farkında olması ve tüm bunlara olanak sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığının, gittiğimiz şehirlerdeki kurumların bunun farkında olması güzel bir şey."
"Eğitimlerden sonra okulumuzda bir sinema kulübü açmak istiyorum"
Eğitimlere Gaziantep'ten katılan Gaziantep Nizip Kumla İlk ve Ortaokulu idarecisi 40 yaşındaki Osman Kaya, 2019'da okulda öğretmen ve öğrencilerle kısa film çekmeye karar verdiklerini ve işin ne kadar zor olduğunu gördüklerini söyledi.
Daha sonra kısa film konusunda kendisini geliştirmek istediğini belirten Kaya, 2020'de Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin eğitimlerine katıldığını ve 5 günlük teorik eğitimin ardından 2 gün sete çıktıklarını anlattı.
Kaya, çekimler sırasında daha önce kısa film çekerken yaptığı hataları gördüğüne dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu eğitimlerden sonra okulumuzda bir sinema kulübü açmak istiyorum. Orada öğretmenlerimizle birlikte bu alana ilgi gösteren öğrencilerimizi sinema alanında eğitmek istiyorum. Eğitim alanında bir şeyi öğretmenin en etkili yolu hangisiyse onu tercih ediyorsunuz. Ders anlatırken ya da bir şey öğretirken sinema bu noktada çok etkili. Bütün sanat dallarını içerisinde barındırıyor ayrıca. Bundan dolayı da sinemayı kullanmak istiyoruz."
"Burada gördüklerim de doğru yolda olduğumu hissettirdi"
Üniversiteye başlayacak 18 yaşındaki öğrenci Zeynep Muhterem Arslan da Sakarya'da akademiye katıldığını söyleyerek, eğitimlerden sonra setteyken yardımcı yönetmenlik yaptığını ve çok keyif aldığını anlattı.
Sinema alanında bir şeyler yapmanın çocukluk hayali olduğuna işaret eden Arslan, "Ailemden de teşvik vardı. Sette yardımcı yönetmenlik yaparken doğru yolda olduğumu hissettim. Sinema alanında ben dilden ilerlemeyi düşünüyorum. Birçok dile ilgim var ve dilin temelini sorgulamamı çok iyi sağlıyor sinema. Hatta yönetmenliğim de kendi dilimi oluşturabileceğime inancımı arttırıyor açıkçası. Burada gördüklerim doğru yolda olduğumu hissettirdi. Yani birden kendine iş hayatının ortasında bulmuyorum. Pratikten öğreniyorum. O yüzden huzurlu hissediyorum açıkçası." dedi.
"İstanbul gibi büyükşehirde film çekmek zorlayıcıydı ama güzel bir deneyim oldu"
Erzurum'dan akademinin kademe sınıfına dahil olan 26 yaşındaki Merve Bitir ise küçüklükten beri sinemaya meraklı olduğunu ve film izlemeyi çok sevdiğini ifade etti.
Bitir, daha sonra sinema sektörü içerisinde olmaya karar verdiğini belirterek, "Sadece film izlemek yetmiyordu. Fakat Anadolu'da böyle akademi gibi imkanlarımız olmuyordu. Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin Anadolu'da eğitimler verdiğini öğrendim. Başvurdum ve mülakatların ardından eğitimlerde yer alabileceğimi söylediler. Bir haftalık eğitimden sonra iki günlük setimiz oldu. Daha sonra farklı şehirlerden arkadaşlarla birlikte İstanbul'a davet edildik. Burada senaryo geliştirdik. Bu eğitimlerimiz de yaklaşık iki buçuk ay sürdü. Daha sonra da sete çıktık." diye konuştu.
Sinemada senaryo alanına ilgisi olduğunu ve bu eğitimler sayesinde senaryo yazarken dikkat edilmesi gereken hususları öğrenme fırsatı bulduğunu söyleyen Bitir, "Arkadaşlarla senaryo yazarken ve filmi çekerken zorlandık ama çok güzel bir süreç geçirdik. Bu benim için unutulmaz bir an olabilir. Anadolu'dan gelip, İstanbul gibi büyükşehirde bir film çekmek gerçekten zorlayıcıydı ama güzel bir deneyim oldu." değerlendirmesini yaptı.
Akademi bu yıl yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ile Anadolu'da 5 farklı şehirde sinema eğitimleri düzenleyecek.
Başvurular çok yakında "www.hbssinemaakademi.com" kabul edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.