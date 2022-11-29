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Kültür

Harran'da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 8 asırlık Harran Medresesi'nin avlu, kuyu ve platformu gün yüzüne çıkarıldı.

Rauf Maltaş   | 29.11.2022
Harran'da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu Fotoğraf: Rauf Maltaş - AA

Şanlıurfa

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Kaymakamlığı desteğiyle bölgedeki kazıların yıl boyu devam ettiğini hatırlattı.

Önal, milattan önce 6 binli yıllardan bu döneme kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emeviler'e başkentlik yapan tarihi bölgede gerçekleştirilen çalışmaların, ciddi bir potansiyeli ortaya koyduğunu ifade etti.

Tarihi Ulu Cami yakınında bulunan Harran Medresesi'nin bilim tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Önal, alanda daha önce yol ve koridor ile ders odalarının bulunduğun hatırlattı.

Harran'da, kazıların kuzey kesimde titiz ve yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Önal, şöyle devam etti:

"Medresenin avlusu oldukça geniş, etrafında da revaklar bulunuyor. Revaklar da avludan 10 santim yukarıda bulunuyor, Harran Medresesi yaklaşık 8 asırlıktır. Avlunun ortasında bulunan yaklaşık 70 santim yüksekliğinde podyumu ortaya çıkardık. Bu podyumun öğrenciler ve hocalar tarafından sohbet ve ders amaçlı kullanıldığını düşünüyoruz. Oldukça geniş podyum bu amaçla kullanılmış olmalı."

Kuyunun yaklaşık 13 metre yüksekliğinde ve oldukça zarif bir yapıda olduğunu belirten Önal, "Kuyudan suyu çekmeye yarayan düzenek sistemine ait sütunlar var. Bunu, şu an toprak altındaki diğer parçalarını da bulup sütün ve su sisteminin tamamını restore edip ayağa kaldıracağız." dedi.

"Yaşamın sürdüğü az sayıdaki antik şehirlerden birisi"

Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin de ilçenin köklü ve zengin geçmişini geleceğe taşımak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Harran'da bilimin asırlara dayandığını anlatan Gültekin, burada astronomi, matematik, felsefe ve ilahiyat gibi birçok alanda çalışmaların yapıldığını belirtti.

İlçede sürdürülen özverili çalışmaların meyvesini, uzun vadede alacaklarına inandıklarını vurgulayan Gültekin, şunları kaydetti:

"Harran şu anda dünyada üstünde yaşam olan çok önemli, az sayıdaki antik şehirlerden birisidir. Bugüne kadar çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bilimin başkentliğini yapmış bir şehirdir. Hem Asurlular'a hem Emeviler'e başkentlik yapmış bir şehirdir. Dolayısıyla eski Harran'ın etrafı surlarla çevrilmiş bir alan kazılarda medeniyetlere ait izlere görüyoruz. Her geçen gün daha fazlasını açığa çıkarıyoruz. Emek veren kazı ekibimize teşekkür ediyoruz."

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