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Kültür

Haluk Levent, İstanbul'da vereceği konserin gelirini Gazze yardım fonuna bağışlayacak

Sanatçı Haluk Levent, 30 Nisan'da İstanbul'da vereceği konserin tüm gelirini, Birleşmiş Milletlerin Gazze yardım fonuna bağışlayacak.

Aişe Hümeyra Akgün, Özlem Limon  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Haluk Levent, İstanbul'da vereceği konserin gelirini Gazze yardım fonuna bağışlayacak Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Kısa bir süre önce ABD'de sivil toplum kuruluşu Ahbap America'yı kuran Levent, Birleşmiş Milletlerde görüşmeler yaptı.

Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde maalesef Donald Trump'ın hepimizi derinden yaralayan bir açıklaması oldu. 'Gazze boşaltılacak ve Amerika oraya yerleşecek.' Bu, yüzyıl öncesinde bile söylense gerçekten infial yaratacak bir şey ama belki Trump, kendi gücüyle bunu söylemeye çalıştı. Ben de Birleşmiş Milletlerdeki, özellikle Filistin konusuna bakan direktörlerle bir toplantı istedim." dedi.

Haluk Levent, bu toplantıda, İstanbul'da ve Avrupa'da da konserler verileceğini ve bu konserlerin gelirlerinin Gazze'ye aktarılmasını istediğini söylediğini ifade etti. Levent, şunları kaydetti:

"Onlar da (bu fikre) destek verdiler. Ben Birleşmiş Milletleri kimi zaman çok ağır eleştiren insanımdır. Tweetlerimde de var. Fakat bu konuda artık uluslararası alanda ses getirmemiz gerekiyor. Ben bir sanatçı, bir müzisyen olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hiç değilse torunlarıma, 'ben bir şey yapmadım' demek istemiyorum. Oradaki Gazze halkının acılarını derinden hissediyorum. Diğer ülkelerdeki popüler sanatçılara da ulaşıp onların konser vermesini sağlamaya çalışıyorum."

Filistin konusunda söylenecek tek sözün "Gazze, Gazze'lilerindir" olduğunu vurgulayan Haluk Levent, "Bu konuda konserden gelecek para, zaten çok küçük bir paradır Gazze halkı için. Ama bu sembolik bir durum. Aslında bu bir söylem. Onun için herkesi bu konsere davet ediyorum. 30 Nisan'da İstanbul'da olacak." ifadesini kullandı.

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