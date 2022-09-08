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Kültür

Güney Kore yapımı "Acil İniş" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekiyor

Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon ile Nam Gil Kim'in başrollerinde oynadığı "Acil İniş", bir uçuş sırasında terör olayının meydana gelmesiyle yaşananları beyaz perdeye taşıyacak.

Melik Fırat Yücel   | 08.09.2022
Güney Kore yapımı "Acil İniş" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekiyor

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli 8 film vizyona girecek.

Han Jae-rim'in yönettiği aksiyon filmi, deneyimli komiser In-ho'nun, Hawaii'ye giden bir uçağın terör saldırısına hedef olacağını öğrenmesiyle başlıyor. Uçuşun başlarında uçaktaki adamlardan birinin, gizemli bir hastalıktan ölmesiyle hem uçakta hem de yerde korku ve kaos yayılıyor.

Acil iniş yapmak zorunda olan uçaktaki mürettebatın ve yolcuların yaşadığı korku dolu anları işleyen yapım, filmin ana karakterlerinin yan hikayesini de izleyiciye aktarıyor.

"Kya'nın Şarkı Söylediği Yer"

Olivia Newman’ın yönetmenliğini yaptığı "Kya'nın Şarkı Söylediği Yer", 2018'de yayımlanan "Where the Crawdads Sing" adlı çok satan romandan sinemaya uyarlandı.

Film, çocukken ailesiz kalmasına rağmen Kuzey Karolina'daki bir bataklık bölgesi yakınında, kendi başına büyüyen genç bir kızın, tanıdığı bir erkeğin katil zanlısı olarak gösterilmesi sonrası gelişen olayları anlatıyor.

Duygusal hikayesiyle beyaz perdede yer alacak filmin başrolünde İngiliz aktris Daisy Edgar-Jones oynuyor. Genç oyuncuya Harris Dickinson, David Strathairn, Garret Dillahunt ve Taylor John Smith eşlik ediyor.

"Arthur Rambo"

Altın Palmiye ödüllü Laurent Cantet'in dünya prömiyeri 2021'de Toronto Film Festivali'nde yapılan filmi "Arthur Rambo" izleyiciyle buluşacak.

Fransız yapımı dram türündeki filmde, Rabah Nait Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes, Anaël Snoek ve Aleksandra Yermak rol aldı.

Oufella filmde, "Ben zeki ve bilgeyim. Şiiri ve siyaseti bilirim. Kendimi sosyal bir yeraltı dünyasından yükselterek, Parisli sivri bir yazar olarak görünür bir konumuna getirdim. Bir roman yayınladım ama aynı zamanda 140 karakterlik metinlerle sosyal medyada yazıyorum. Bunu yaptığımda da hedefimi gözünden vuruyorum. İşte bu yüzden hepsi beni silmek istiyor." diyen popüler yazar Karim D'yi canlandırdı.

"Ah Be Birader"

Ufuk Özkan, Anıl İlter, Serkan Kuru, Sevcan Yaşar ve Ersin Olgaç'ın rol aldığı komedi filmi "Ah Be Birader", yolları bir şekilde kesişen iki zıt karakterin karıştığı olayları işliyor.

"Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar"

Yönetmen koltuğunda Ute von Münchow-Pohl'un oturduğu animasyon film "Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar", afacan şehir tavşanı Leo'nun, Bahar Bayramı'ndan sonsuza dek kurtulmak istediği için tilkilerle iş birliği yapmasını konu ediyor.

"Evdeki Düşman: Başlangıç"

William Brent Bell'in yönettiği, Isabelle Fuhrman ve Julia Stiles'in başrollerini paylaştığı "Evdeki Düşman: Başlangıç", akıl hastanesinden kaçarak zengin bir ailenin kaybolan çocuğunun yerine geçen bir kızın gerilimli hikayesini ele alıyor.

Haftanın yerli korku filmler

Meral Kaplan, Selçuk Kılıç, Korkmaz Polat, Hülya Diken ve Mehmet Uğur'un rol aldığı, yönetmenliğini Adem Uğur'un üstlendiği "Annis Ölüm Gecesi" ile Kemal Danacı ve Sedat Ergen'in yönettiği "Hafir: Karanlık Mezar" korku filmi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

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