"Güney Afrikalıların Gözünden Türkiye" sergisi sanatseverlerle buluştu
"Güney Afrikalıların Gözünden Türkiye" sergisi Başkentte sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ankara
Emine Erdoğan'ın himayesinde Hamamönü'nde kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde düzenlen sergide, Güney Afrika'dan gelen ressam Alex Maswanganyi ile fotoğrafçı Marion Smith'in eserleri sergilendi.
Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Zeliha Sağlam, serginin açılışında, sergide Afrika'ya dair zenginliklerin sunulacağını söyledi.
Sağlam, Afrika'daki çocukların eğitimine destek olmak ve oradaki üreten kadınların kendi ayakları üstünde durmasını desteklemek amacıyla dernek faaliyetlerinin yürütüldüğünü anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.