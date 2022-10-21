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Kültür

"Güney Afrikalıların Gözünden Türkiye" sergisi sanatseverlerle buluştu

"Güney Afrikalıların Gözünden Türkiye" sergisi Başkentte sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Esra Ağaçyetiştiren   | 21.10.2022
"Güney Afrikalıların Gözünden Türkiye" sergisi sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Rabia Terme/AA

Ankara

Emine Erdoğan'ın himayesinde Hamamönü'nde kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde düzenlen sergide, Güney Afrika'dan gelen ressam Alex Maswanganyi ile fotoğrafçı Marion Smith'in eserleri sergilendi.

Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Zeliha Sağlam, serginin açılışında, sergide Afrika'ya dair zenginliklerin sunulacağını söyledi.

Sağlam, Afrika'daki çocukların eğitimine destek olmak ve oradaki üreten kadınların kendi ayakları üstünde durmasını desteklemek amacıyla dernek faaliyetlerinin yürütüldüğünü anlattı.

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