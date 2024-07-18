Dolar
33.08
Euro
36.16
Altın
2,466.63
ETH/USDT
3,456.70
BTC/USDT
64,809.00
BIST 100
11,203.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Gülizar" filmi, Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali'nde yapacak

Yönetmen Belkıs Bayrak'ın ilk uzun metrajlı filmi "Gülizar", Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Fatih Türkyılmaz  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
"Gülizar" filmi, Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali'nde yapacak

İstanbul

Başrolünde Ecem Uzun'un yer aldığı yapım, 20-28 Eylül'de düzenlenecek festivalin New Directors Bölümü’nde yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Kosova Sinematografi Merkezi desteğiyle çekilen, Türkiye-Kosova ortak yapımı filmin yapımcılığını Mehmet Bahadır Er ile Murat Yaşar Bayrak, ortak yapımcılığını ise Valmira Hyseni üstleniyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Serdar Bordanacı, Hülya Aydın, Şehsuvar Aktaş, Hazel Torlak ve Aslı İçözü yer alıyor.

Film, düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klostrofobik yolculuğa dönüşen hikayesini anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı yayımlandı
Martı TAG kurucusu Öktem'den paylaşımlı yolculuk yönetmeliği açıklaması
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Alman Bakan Pentz'i kabul etti
İzmir Gaziemir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

"Gülizar" filmi, Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali'nde yapacak

"Gülizar" filmi, Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali'nde yapacak

Eric Bana'nın başrolünde yer aldığı "Tarikat", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" bu akşam TRT 1'de yayınlanacak

"TRT 12 Punto"da "Akdeniz Ateşi" ve "3000 Gece" filmleri gösterildi

"TRT 12 Punto"da "Akdeniz Ateşi" ve "3000 Gece" filmleri gösterildi
"Kasırgalar" gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor

"Kasırgalar" gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor
"TRT 12 Punto"da "A Fidai Film" ve "Düğün Davetiyesi" filmleri gösterildi

"TRT 12 Punto"da "A Fidai Film" ve "Düğün Davetiyesi" filmleri gösterildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet