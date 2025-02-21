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Kültür

Grand Pera, gelecek ay klasik müzik konserlerine ev sahipliği yapacak

Beyoğlu'nun önemli tarihi merkezlerinden Grand Pera, mart ayında klasik müzik konserlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Grand Pera, gelecek ay klasik müzik konserlerine ev sahipliği yapacak

İstanbul

Grand Pera'dan yapılan açıklamaya göre, keman sanatçısı Özcan Ulucan ve kontrbas sanatçısı Onur Özkaya, uzunca bir süredir tasarladıkları "Duo Keman-Kontrbas" projesinin ilk konserini, 9 Mart'ta Grand Pera'da verecek.

Ramis Sulu yönetimindeki İstanbul Gençlik Orkestrası, 20 Mart'ta Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilecekleri konserde, Sezai Kocabıyık (obua), Altuğ Tekin (korno), Evrim Güvenli (klarnet) ve Sertaç Çevikkol (fagot) ile birlikte Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini yorumlayacak.

Bu yıl Kardeşlik Vakfı bünyesinde kurulan ve ortak akılla müzik yapma fikrini ortaya koyan Camerata Concordia, Artun Hoinic şefliğinde ve Nil Kocamangil solistliğinde oda müziğinden senfonik formatlara uzanan repertuvarı ile 23 Mart'ta dinleyicilerle bir araya gelecek.

Detaylı bilgi ve biletler için "biletinial.com" adresi ziyaret edilebilir.

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