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Kültür

Grammy ödüllü caz solisti Diana Krall, 10 yıl sonra İstanbul'da konser verecek

Caz müziğinin gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Diana Krall, 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Grammy ödüllü caz solisti Diana Krall, 10 yıl sonra İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Diana Krall, 1 Kasım'da İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Hayranlarının merakla beklediği konser, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East iş birliğiyle düzenleniyor. Konserin biletleri, 22 Ocak'tan itibaren satışa çıkacak.

Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan Krall, dünya çapında milyonlarca albüm satışına imza attı.

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