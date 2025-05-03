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Kültür

"Gönül Telimizden Türk Dünyası Ezgileri" konseri müzikseverlerle buluştu

Rami Kütüphanesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Gönül Telimizden Türk Dünyası Ezgileri" dinletisi gerçekleştirildi.

Özlem Limon  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
"Gönül Telimizden Türk Dünyası Ezgileri" konseri müzikseverlerle buluştu Fotoğraf: Özlem Limon/AA

İstanbul

Saz heyetinde ve koroda yer alan sanatçılar Türkistan, Tataristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kerkük, Rumeli, Artvin ve Kastamonu gibi farklı bölgelerden derlenen ezgileri yorumladı.

Programın şefliğini üstlenen Öğr. Gör. Ehsan Raeisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçülük Günü vesilesiyle gerçekleştirilen konserin hazırlıklarının hızlı geliştiğini dile getirdi.

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Seslendirilen eserlerin kendi orijinal dilinde okunduğunun altını çizen Raeisi, "Aynı ağızla, aynı lehçeyle okuyoruz. Birkaç tane mehter marşı da var." ifadesini kullandı.

Raeisi, ekipte üniversite öğrencilerinin de yer aldığına değinerek, "Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğrencileri var. Sazlarda ve koroda yine öğrenciler ile bize eşlik eden akademisyenler var. Prof. Dr. Murat Salim Tokaç da etkinliğimizin sanat yönetmenidir. Türk dünyasından birçok eser var ama çoğu tanıdık olmayacaktır." dedi.

Konserde "Selam Ey Kutlu Vatan", "Güzel Türkistan", "Hasret Çektim", "Bagçalarda Kestane", "Pulun Var?", "Ben Bir Göçmen Kızı Gördüm", "Münüse", "Plevne Marşı", "Süseni Mahmur Yakası", "İndim Dere Irmağa", "Benden Selam Olsun Bolu Beyine", "Çırpınırdı Karadeniz", "Gafil Ne Bilir Neşve-i Pür Şevk-i Vegayı", "Qara Jorga", "Kırk Yiğit" ve "Anayurt Marşı"nın aralarında olduğu eserlere yer verildi.

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