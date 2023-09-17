Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.78
ETH/USDT
1,631.10
BTC/USDT
26,575.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"nin 24'üncüsü gerçekleştirildi

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "24. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" yapıldı.

Kamil Yılmaz  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"nin 24'üncüsü gerçekleştirildi Fotoğraf: Kamil Yılmaz/AA

Giresun

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin (kuş dili) korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinlik, köyün festival alanında gerçekleştirildi.

Festivalde köy halkı, "Ayakkabını çıkar", "Horan oyna", "Yarın yaylaya gidelim", "Yarın bize çay kesmeye gel", "Alaca'ya çarşıya gidelim" cümlelerini ıslıkla anlatmaya çalıştı.

Kuşdili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, burada yaptığı konuşmada, kuş dili olarak da bilinen ıslık dilini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için her sene festival düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinlikler de yaptıklarını belirten Başkan, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere ıslık dili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor. Bu da bölgemiz ve Giresun'umuz için önemli bir aşama oldu. Islık dili kültürü bu vadide binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Arazinin engebeli olmasından dolayı 'Uzaktaki insanlarla nasıl iletişim kurabilirim?' düşüncesiyle ıslık dili keşfedilmiştir. Biz de dernek olarak bu kültürü yaşatmak, tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da çıkan yangında iki metruk bina, müstakil ev ve apartman zarar gördü
Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Menderes ve yol arkadaşlarının hatıraları kalbimizin en derin yerinde muhafaza edilecek
Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ mensubu yakalandı

Benzer haberler

Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"nin 24'üncüsü gerçekleştirildi

Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"nin 24'üncüsü gerçekleştirildi

Gastronomi şehrinin lezzetleri GastroANTEP ile dünyaya açılacak

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Kuğu Gölü" balesi sahnelendi

Gaziantep'in lezzet ustaları "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali"ni fırsat olarak görüyor

Gaziantep'in lezzet ustaları "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali"ni fırsat olarak görüyor
Antalya Film Forum pitching platformlarına seçilen projeler açıklandı

Antalya Film Forum pitching platformlarına seçilen projeler açıklandı
"Tosca" operası Aspendos'un tarihi atmosferinde yankılanacak

"Tosca" operası Aspendos'un tarihi atmosferinde yankılanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet