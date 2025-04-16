Dolar
38.13
Euro
43.62
Altın
3,326.08
ETH/USDT
1,593.00
BTC/USDT
84,827.00
BIST 100
9,266.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Fransa'nın prestijli edebiyat ödülü Goncourt'un Türkiye seçimi belirlendi

Fransa'daki Goncourt Akademisinin kendi adıyla verdiği edebiyat ödülünün Türkiye seçimi, "Madelaine Avant L'aube" adlı romanıyla Fransız yazar Sandrine Collette oldu.

Sefa Bilgitekin  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Fransa'nın prestijli edebiyat ödülü Goncourt'un Türkiye seçimi belirlendi Fotoğraf: Ömer Taha Çetin - AA

Ankara

Goncourt Akademisi, her yıl bir yazara Edebiyat Ödülü veriyor. Bunun yanı sıra çeşitli ülkelerde de jüriler kendi ülkelerinin Goncourt seçimlerini yapıyor.

Bu kapsamda Türkiye'de Goncourt Edebiyat Ödüllü yazar Leila Slimani'nin başkanlığında üniversitelerin Fransızca bölümlerindeki akademisyenlerden ve öğrencilerden jüri oluşturuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Jüri, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de oluşturulan yedi ayrı okuma kulübünde 4 ay boyunca akademinin oluşturduğu listedeki eserleri okuyup değerlendirdi.

Fransız Kültür Merkezince düzenlenen basın toplantısında Slimani, Türkiye seçiminin, "Madelaine Avant L'aube" adlı romanıyla Fransız yazar Sandrine Collette olduğunu duyurdu.

Madelaine Avant L'aube'nin seçilmesinde sahip olduğu yazı tarzının etkili olduğunu belirten Slimani, "Açlık, üşüme gibi farklı duyguların işlendiği bir kitap. Oldukça oturmuş yazım tarzı var. İşlenen konular daha evrensel. Böylelikle Türk okurlarına hitap edebileceği fikri hakim oldu." ifadelerini kullandı.

Collette'nin kitabı, Türkiye Fransız Kültür Merkezinin girişimiyle Türkçe'ye çevrilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret
Bakan Bayraktar, Dicle Elektrik dağıtım bölgesindeki sorunlar için somut adım atılacağını bildirdi
Marmara Denizi'nde müsilajın son durumu yerinde incelendi
Konya'da 4 katlı binada çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanvekili Önder'in kızı ve Pervin Buldan'a "geçmiş olsun" telefonu

Benzer haberler

Fransa'nın prestijli edebiyat ödülü Goncourt'un Türkiye seçimi belirlendi

Fransa'nın prestijli edebiyat ödülü Goncourt'un Türkiye seçimi belirlendi

Fransa'nın prestijli edebiyat ödülü Goncourt'un Türkiye seçimi belirlendi

Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet