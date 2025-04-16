Fransa'nın prestijli edebiyat ödülü Goncourt'un Türkiye seçimi belirlendi
Fransa'daki Goncourt Akademisinin kendi adıyla verdiği edebiyat ödülünün Türkiye seçimi, "Madelaine Avant L'aube" adlı romanıyla Fransız yazar Sandrine Collette oldu.
Ankara
Goncourt Akademisi, her yıl bir yazara Edebiyat Ödülü veriyor. Bunun yanı sıra çeşitli ülkelerde de jüriler kendi ülkelerinin Goncourt seçimlerini yapıyor.
Bu kapsamda Türkiye'de Goncourt Edebiyat Ödüllü yazar Leila Slimani'nin başkanlığında üniversitelerin Fransızca bölümlerindeki akademisyenlerden ve öğrencilerden jüri oluşturuldu.
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Jüri, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de oluşturulan yedi ayrı okuma kulübünde 4 ay boyunca akademinin oluşturduğu listedeki eserleri okuyup değerlendirdi.
Fransız Kültür Merkezince düzenlenen basın toplantısında Slimani, Türkiye seçiminin, "Madelaine Avant L'aube" adlı romanıyla Fransız yazar Sandrine Collette olduğunu duyurdu.
Madelaine Avant L'aube'nin seçilmesinde sahip olduğu yazı tarzının etkili olduğunu belirten Slimani, "Açlık, üşüme gibi farklı duyguların işlendiği bir kitap. Oldukça oturmuş yazım tarzı var. İşlenen konular daha evrensel. Böylelikle Türk okurlarına hitap edebileceği fikri hakim oldu." ifadelerini kullandı.
Collette'nin kitabı, Türkiye Fransız Kültür Merkezinin girişimiyle Türkçe'ye çevrilecek.