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Kültür

Frank Turner, İstanbul'da konser verecek

İngiliz punk ve folk şarkıcısı Frank Turner, 16 Mart'ta Taksim Narmanlı Han'da müzikseverlerle buluşacak.

Özlem Limon  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Frank Turner, İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Bugüne kadar yayınladığı 10 stüdyo albümüyle geniş hayran kitlesine ulaşan İngiliz şarkıcının konseri öncesinde, Second grubunun solisti Özgün Semerci ve Slovak müzisyen Peter Aristone da sahneye çıkacak.

"No Man's Land" albümü ilgi gören Frank Turner, "The Way I Tend To Be", "Recovery" ve geçen yıl Ted Lasso dizisinde yer alan "I Still Believe" şarkılarıyla tanınıyor.

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