Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,533.10
BTC/USDT
108,580.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'ndan 30. konser

Üsküdar Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun 10. yılında düzenlediği konser, kalabalık bir dinleyici grubu tarafından takip edildi.

Mücahit Türetken  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'ndan 30. konser Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Hüseyin İpek şefliğinde, Yusuf Belge ve Rukiye Belge koordinatörlüğünde bir araya gelen Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu, 10. yıl konserini Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde kalabalık bir dinleyici karşısında icra etti.

Marmara İlahiyat Fakültesi öğrencisi hafız Ahmet Emre Belge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kadıköy Müftüsü ve Üsküdar Müftü Vekili Ahat Taşçı ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş birer selamla konuşması yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ferah Merkez Cami İmam Hatibi Yusuf Belge, program öncesi yaptığı açıklamada, musiki çalışmalarına 2015 yılında TRT İstanbul Radyosu koro şefi ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığının ilk koro şefi olan Hüseyin İpek öncülüğünde başladıklarını söyledi.

Çocuk ve gençlerin caminin altında bulunan gençlik merkezinde her hafta sonu 3 saat musiki eğitimi gördüklerini anlatan Belge, "Üsküdar Müftülüğünün resmi korosuyuz. Şu an 30. konserimizi veriyoruz. Her bir konserimizi, profesyonel sanatçıların yaptığı gibi icra ediyoruz. Camimizde ders verdiğimiz 550-600 talebemiz var. Asıl hedefimiz; çocuklarımız, gençlerimiz cami gölgesinde yetişsin. Kur'an'ı sevsin, din-i mübin-i İslam'a hizmet etsin, mukaddesata hizmet eden bir genç olarak büyüsün." dedi.

Camide verdikleri eğitimle 63 gencin sınavlar sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam hatip olarak göreve başladığını belirten Belge, 65 gencin de hafızlığını tamamladığını bildirdi.

Korolarının 10. yılında olduğunu ve bugün 65 çocuğun sahne aldığını aktaran Belge, "11 yaş altı kızlarımız ve erkeklerimiz koro ve musiki eğitimine devam ediyor. 12 yaşından sonra da kız çocuklarımız sazende olarak koromuza hizmet ediyor. Yine gençlerimiz de gençlik korosu olarak devam ediyor. Bugün ağırlıkta olan çocuk koromuzu dinleyeceğiz. Ama bununla aramızda çocuk koromuzdan yetişmiş olan gençlerimiz de sahne alıyor." diye konuştu.

Daha önce tasavvuf musikisi albümü çıkardıklarını dile getiren Belge, yeni albümler için de beste ve güftelerinin hazır olduğunu kaydetti.

Konser, çocukların toplu dua etmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savcının tehdit edilmesine ilişkin fezlekede şüphelilere yönelik değerlendirmelere yer verildi
Kayseri'de sahipli köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Başkentte İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Sağlık Bakanlığından Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşına ilişkin açıklama
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

Benzer haberler

Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'ndan 30. konser

Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'ndan 30. konser

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet