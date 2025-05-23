Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'ndan 30. konser
Üsküdar Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun 10. yılında düzenlediği konser, kalabalık bir dinleyici grubu tarafından takip edildi.
İstanbul
Hüseyin İpek şefliğinde, Yusuf Belge ve Rukiye Belge koordinatörlüğünde bir araya gelen Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu, 10. yıl konserini Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde kalabalık bir dinleyici karşısında icra etti.
Marmara İlahiyat Fakültesi öğrencisi hafız Ahmet Emre Belge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kadıköy Müftüsü ve Üsküdar Müftü Vekili Ahat Taşçı ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş birer selamla konuşması yaptı.
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Ferah Merkez Cami İmam Hatibi Yusuf Belge, program öncesi yaptığı açıklamada, musiki çalışmalarına 2015 yılında TRT İstanbul Radyosu koro şefi ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığının ilk koro şefi olan Hüseyin İpek öncülüğünde başladıklarını söyledi.
Çocuk ve gençlerin caminin altında bulunan gençlik merkezinde her hafta sonu 3 saat musiki eğitimi gördüklerini anlatan Belge, "Üsküdar Müftülüğünün resmi korosuyuz. Şu an 30. konserimizi veriyoruz. Her bir konserimizi, profesyonel sanatçıların yaptığı gibi icra ediyoruz. Camimizde ders verdiğimiz 550-600 talebemiz var. Asıl hedefimiz; çocuklarımız, gençlerimiz cami gölgesinde yetişsin. Kur'an'ı sevsin, din-i mübin-i İslam'a hizmet etsin, mukaddesata hizmet eden bir genç olarak büyüsün." dedi.
Camide verdikleri eğitimle 63 gencin sınavlar sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam hatip olarak göreve başladığını belirten Belge, 65 gencin de hafızlığını tamamladığını bildirdi.
Korolarının 10. yılında olduğunu ve bugün 65 çocuğun sahne aldığını aktaran Belge, "11 yaş altı kızlarımız ve erkeklerimiz koro ve musiki eğitimine devam ediyor. 12 yaşından sonra da kız çocuklarımız sazende olarak koromuza hizmet ediyor. Yine gençlerimiz de gençlik korosu olarak devam ediyor. Bugün ağırlıkta olan çocuk koromuzu dinleyeceğiz. Ama bununla aramızda çocuk koromuzdan yetişmiş olan gençlerimiz de sahne alıyor." diye konuştu.
Daha önce tasavvuf musikisi albümü çıkardıklarını dile getiren Belge, yeni albümler için de beste ve güftelerinin hazır olduğunu kaydetti.
Konser, çocukların toplu dua etmesiyle son buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.