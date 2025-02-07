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Kültür

Evgeny Grinko'nun "Winter Moonlight" albümü müzikseverlerle buluştu

Ünlü piyanist Evgeny Grinko'nun yeni albümü "Winter Moonlight" müzikseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Evgeny Grinko'nun "Winter Moonlight" albümü müzikseverlerle buluştu

İstanbul

Grinko'nun İstanbul'daki evinde kaydettiği albüm, Nettwerk etiketiyle dinleyiciye sunuldu.

Çelloda Iana Chekina, viola ve kemanda ise Pavel Matckevich'in eşlik ettiği albümün açılış parçası "Glare of Us" adlı eser oldu.

Albümde ilk kez vokal kullanan sanatçı, "Mr. Squirrel" parçasında, kaybettiği kedisi Svrcina'nın sesine yer verdi.

Türkiye turnesine İstanbul'dan başlıyor

Evgeny Grinko, bu ay Türkiye turnesine başlayacak. Sanatçı, 13 Şubat'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sevgililer Günü'ne özel konser verecek.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Şubat'ta sahne alacak sanatçı, Sivas 4 Eylül Kültür Merkezi'nde 16 Şubat'ta, Ankara ATO Congresium'da 18 Şubat'ta, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde 20 Şubat'ta, İzmir The Factory PSM'de 21 Şubat'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.

Grinko'ya turnede, müzisyen arkadaşları Yana Chekina (çello), Anna Romanova (keman), Mathilde Marsal (keman), Pavel Matckevich (viyola) ve Liza Vinnikova (akordeon) eşlik edecek.

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