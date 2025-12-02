Dolar
42.44
Euro
49.33
Altın
4,204.87
ETH/USDT
2,799.60
BTC/USDT
86,602.00
BIST 100
11,157.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Esenler'deki tarihi tabur binası "Cemil Meriç Kütüphanesi" olarak yeniden hayat bulacak

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yer alan, yüzyılı aşkın geçmişe sahip askeri kışla içindeki tabur binasını restore ederek yazar, sosyolog ve düşünür Cemil Meriç ismiyle modern bir kütüphaneye dönüştürüyor.

Mücahit Türetken  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Esenler'deki tarihi tabur binası "Cemil Meriç Kütüphanesi" olarak yeniden hayat bulacak

İstanbul

Esenler'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1912'de yapılan askeri kışla içerisindeki tabur binası da aslına uygun olarak restore ediliyor.

Toplam 1300 metrekare net kapalı kullanım alanına sahip tabur binası, kütüphane olarak işlevlendirilip geniş bir koleksiyonla hizmet verecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı anda 300 kullanıcıya hizmet verecek şekilde planlanan bina, açık ve kapalı alanlarıyla geniş bir kültürel yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Proje ve çalışmalardaki son aşamayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Cemil Meriç ismiyle hizmet verecek kütüphaneyi kitaplarla dolu sıradan bir yapı olarak tasarlamadıklarını söyledi.

Kitapların yanında açık ve kapalı bölümleriyle büyük okuma alanı olarak planlanan kütüphanenin büyük sosyal tesis ve kültürel mekan olarak inşa edildiğini aktaran Göksu, binada çalışma ve bilişim atölyeleri, robotik kodlama alanı, etüt salonları ve çocuk kütüphanesinin de yer alacağını kaydetti.

Göksu, merkezin kendisini farklı bir kültürel dokunun ve kültür havzasının içerisinde bulmak isteyen ilçe sakinlerinin okuyacağı, yazacağı, aynı zamanda sosyal ve kültürel imkanlardan istifade edeceği bir mekan olarak inşa edildiğini anlattı.

Tarihi mekanın millet kıraathanelerinin de işlevini üstleneceğini vurgulayan Göksu, açık kısımlarıyla birlikte yaklaşık 40 bin metrekarelik bir çalışma ve etkinlik alanı oluşturduklarını belirtti.

"Sosyal ve kültürel mekanları inşa ediyoruz ki şehir bütünüyle dönüşmüş olsun"

Bölgede çok geniş bir alanda on binlerce konutluk kentsel dönüşüm yaptıklarını hatırlatan Göksu, şöyle devam etti:

"Dönüşüm sadece bir mekanın dönüşümünden ibaret değildir. Dönüşüm dediğiniz şey hem sosyal hem kültürel hem ekonomik dönüşümdür. Şehirde dönüşümü bir bütün olarak ele almak zorundayız. Sadece evler yaparak değil, o evlerin içerisinde yaşayacak her bir insanımıza, onun zihinsel dönüşümüne, zihinsel inşasına katkı sunacak sosyal ve kültürel mekanları inşa ediyoruz.

Sosyal ve kültürel mekanları inşa ediyoruz ki şehir bütünüyle dönüşmüş olsun. Şehir gerçekten sadece hukukta belirlenmiş idari sınırlar içinde kalan alan değil, şehir içinde yaşanılan, kültür ve değer üretilen, insanın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı bir mekandan ibaret. Biz dönüşümü bütüncül bir dönüşüm olarak alıp bunu tüm parçaları ve fonksiyonlarıyla inşa etmeye çalışıyoruz."

Restorasyon çalışmalarının büyük kısmının tamamlandığını bildiren Göksu, yıl sonuna kadar açmayı planladıkları Cemil Meriç Kütüphanesi'nin ilçede kültür ve eğitim hayatına güçlü katkı sunacağını dile getirdi.

Tevfik Göksu, "7'den 70'e herkese okuma ve çalışma fırsatı sunan bir mekan inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tüm taraflara resmi yazımızı yakın zamanda göndereceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
İstanbul'da ocak ayında kar bekleniyor
Elektrikli skuter düzenlemesi Resmi Gazete'de
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmanın sanıklarının yargılanmasına başlandı

Benzer haberler

Zamana direnen tarihi Zile Evleri turizme kazandırılıyor

Zamana direnen tarihi Zile Evleri turizme kazandırılıyor

Esenler'deki tarihi tabur binası "Cemil Meriç Kütüphanesi" olarak yeniden hayat bulacak

Depremlerden etkilenen Zincirli Bedesten Gaziantep ekonomisine yeniden katkı sağlıyor

Prof. Dr. Ahmet Güleç Ayasofya'daki iş makinelerine ilişkin açıklama yaptı

Prof. Dr. Ahmet Güleç Ayasofya'daki iş makinelerine ilişkin açıklama yaptı
Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek

Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet