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Kültür

Erzurum'da yıkılmak üzere olan 354 yıllık cami, restorasyon sonrası cemaatiyle buluştu

Erzurum'da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 354 yıllık tarihi Cedit Camii, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 5 aylık restorasyon çalışmasıyla yeniden ibadete açıldı.

Tevhid Furkan Nehri  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Erzurum'da yıkılmak üzere olan 354 yıllık cami, restorasyon sonrası cemaatiyle buluştu Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Yakutiye ilçesindeki eski yerleşim yerlerinden Cedit Mahallesinde 1670 yılında Hacı Mennah Efendi tarafından yaptırılan tarihi Cedit Camii, yanındaki metruk binanın duvarının yıkılmasıyla ağır hasar aldı.

Bazı bölümleri yıkılan tarihi cami için Vakıflar Bölge Müdürlüğü, restorasyon kararı aldı. Yaklaşık 5 ay önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla tarihi cami, cemaatiyle buluştu.

Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, açılışı yapılan camide namaz kıldı.

Camide 1900'lü yıllarda vakfedilen Kabe örtüsü sergileniyor

Mihrabı taştan olan ve 1900'lü yıllarda vakfedilen Kabe örtüsünün sergilendiği caminin, cepheleri moloz taş, tavanı ise ahşaptan oluşuyor.

Caminin 354 yıllık tarihini AA muhabirine anlatan Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Murat Uslu, şöyle konuştu:

"Tescilli eserin yanındaki metruk binanın çökmesi sonucu cami hasar aldı. Bu hasrı da gerekçe göstererek, camimize kapsamlı bir çalışma uyguladık. Önce camiyi askıya alıp batı cephesinde ki duvarı komple temelden itibaren yeniledik. Caminin tüm yüzeylerini sıvasını kazıyarak aslını ortaya çıkarıp, onaylı projesiyle derzlerini de yenileyerek, camimizi orijinal görünümüne taşıdık. İçinde ise PVC ve demir aksamla yapılan kapıları ve pencereleri ahşaplarıyla yeniledik. Bu çalışmamız yaklaşık 150 gün sürdü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 150 gün sonra camimizi tekrar cemaatiye buluşturmanın, tekrar 'amin'lerle coşturmanın hazzını yaşıyoruz."

"Butik bir cami olma özelliğini taşıyor"

Uslu, Erzurum'da birçok tarihi caminin olduğuna işaret ederek, Cedit Camii'nin de eski Erzurum yerleşim yerinde bulunduğunu belirtti.

Cami ile ilgili kapsamlı çalışmaların da yapılacağını aktaran Uslu, "Camimiz butik bir cami olma özelliğini taşıyor. Caminin bir tarafı (çevresindeki eski yapı) zaten yıkıldı. Diğer tarafını da (çevresindeki metruk yapılar) yıkarak bu tarihi dokuyu, camimizi tarihi silueti ile ortaya çıkarmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

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