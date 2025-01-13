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Kültür

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, bu ay 3 konserle müzikseverlerle buluşacak

Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, bu ay üç şehirde dinleyicilerle bir araya gelecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, bu ay 3 konserle müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

Onay, 22 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda keman sanatçısı Erkin Onay ve viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil ile trio konseri verecek.

Konserin merkezinde, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Piyano Trio"su olacak. Konserde ayrıca, Ahmed Adnan Saygun, Ekrem Zeki Ün ve Bogatay Köprülü'nün eserlerinden seçkiler sunulacak.

Sanatçı, 25 Ocak'ta da Bodrum'da Inspera Bodrum Kültür Sanat Merkezi'nde solo performansıyla sahne alacak. Gecede Onay'ın piyano resitalinin yanı sıra müzik felsefecisi Prof. Uğur Ekren'in de katılımıyla bir sohbet gerçekleştirilecek.

Gülsin Onay, 27 Ocak'ta ise İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğum yıl dönümünde düzenlenen özel bir konserde müzikseverlerin karşısında olacak ve Orkestra Akademisi eşliğinde ünlü bestecinin 20 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek.

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