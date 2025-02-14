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Kültür

DT'nin "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu seyirciyle buluştu

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yaptı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
DT'nin "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu seyirciyle buluştu Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula'yı DT Sahnesi'ne taşıdı.

Oyunda, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırdı. Tayfun Güneyer'in yönettiği oyunda, Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz da ışık tasarımını üstlendi.

Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç, koreografisi ise Yıldız Venedik imzası taşıdı.

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