Kültür

Diyarbakır Cezaevi tanıklıkları beyaz perdeye taşınıyor

Eski AK Parti Mardin Milletvekili ve yazar Orhan Miroğlu'nun senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Posta Kutusu 213 Diyarbakır" belgeseli, 12 Eylül'ün karanlık sayfalarını beyaz perdeye taşıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Diyarbakır Cezaevi tanıklıkları beyaz perdeye taşınıyor

İstanbul

Konuya dair yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cezaevi'ni ele alan ve Matiate Production imzası taşıyan belgeselin özel gösterimi, 19 Aralık'ta Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Belgesel, 12 Eylül darbesinin ardından Diyarbakır Cezaevi'nde yaşanan insan hakları ihlallerini tanıkların gözünden ve tarihi belgelerin ışığında yeniden ele alıyor.

Cezaevinde hayatını kaybedenlerin hatırasına adanan yapım, demir parmaklıklar ardında yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddeti, dönemin arşiv görüntüleri ve canlandırmalar eşliğinde anlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Miroğlu, belgeselin amacına dair, "Türkiye geçmişiyle tam olarak yüzleşebilmiş bir ülke değil ama Diyarbakır Cezaevi bu yüzleşmenin kavşak noktalarından biridir." ifadesini kullandı. Miroğlu, toplumsal hafızayı tazelemeyi amaçladığı film ile gelecek nesillere karanlık bir dönemin gerçeklerini aktarmayı hedeflediğini aktardı.

