"Disney in Concert: Around the World" gösterisi, Türkiye'de ilk kez sahnelenecek
İzleyicileri Disney'in renkli dünyasında yolculuğa çıkaracak "Disney in Concert: Around the World" gösterisi, Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Gösteri, 16-17 Ocak 2026'da İstanbul Kongre Merkezi'nin Harbiye Oditoryumu'nda sahnelenecek.
"Disney in Concert: Around the World" gösterisi şefliğini Jordan Gudefin'in üstlendiği Paris'ten özel olarak gelen bir senfoni orkestrası, şarkıcılar ve dansçılar olmak üzere toplam 100 sanatçı eşliğinde gerçekleştirilecek. Gösteride sinemanın usta isimleri tarafından bestelenen unutulmaz melodiler, sahnede seslendirilecek ve ikonik filmlerden görüntüler de dev ekrana yansıtılacak.
Disney'in tüm kahramanları tarafından somutlaştırılan sevgi, dostluk, aile, cesaret ve bağımsızlık arayışı gibi evrensel temaları işleyecek gösterinin biletleri de satışa sunuldu.
Etkinliğin biletlerine Biletix ve Mobilet'ten ulaşılabiliyor.
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