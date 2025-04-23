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Kültür

Dijital Dergicilik Okulu'nun geleneksel 23 Nisan dergisi okurlarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Dijital Dergicilik Okulu projesi kapsamında, gençlerin hazırladığı ve geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel dergi okurlarla buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Dijital Dergicilik Okulu'nun geleneksel 23 Nisan dergisi okurlarla buluştu

İstanbul

Türk Telekom e-dergi iş birliğiyle hazırlanan 23 Nisan Özel Dergisi, bu yıl "aile" temasıyla yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılı için ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında teması belirlenen dergide içeriklerin tamamı çocuklar tarafından üretildi.

Şiirden resme, hikayeden denemelere birçok renkli içeriğin yer aldığı derginin editörü Beyza Turan, sunuş yazısında, "Bugün, içimizdeki çocukla ve yanımızdaki ailemizle birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşıyoruz. Çocuk, ailesiyle büyür, güler ve gelişir… Aile, bir çocuğun ilk oyun arkadaşı, ilk öğretmeni, ilk kahramanıdır." ifadelerini kullandı.

Tasarım süreci de yine Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri tarafından üstlenilen dergide gençler, hem teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buldu hem de minik okurlara ulaşan bu özel yayının estetik altyapısını oluşturdu.

Dergi, dostluk, kardeşlik ve birliktelik duygularını pekiştirmeyi hedefleyen içerikleriyle, çocuklara aile sıcaklığında bir bayram kutlaması sunmayı amaçlıyor.

Altı yıldır kesintisiz olarak yayımlanan 23 Nisan Özel Dergisi'nin tüm sayıları, Türk Telekom e-dergi platformu üzerinden dijital olarak okunabilir.

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