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Milli Eğitim Bakanı Tekin, 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında çocukları kabul ediyor TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birinci Meclis'te düzenlenen anma töreninde konuşuyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. açılış yıl dönümü, yurt genelinde etkinliklerle kutlanıyor.

Şeyma Güven, Gazi Nogay  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara/TBMM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.


Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen töreninin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Tekin, milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeli otobüsle Anıtkabir'e geçti.

Söz konusu uygulama, makam aracı yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla geçen sene TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından başlatılmıştı.

Bakan Tekin Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.


Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Bakan Tekin'in başkanlığındaki bakanlık bürokratları, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü.

Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tekin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, eğitim ailemizle huzurunuzdayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, çocuklarımızı demokrasi ve milli irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak, çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak üzere aklıselim, kalbiselim, fikriselim, çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine taşıyacak bir bilinçle ve sevgiyle yetiştirmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."


Fotoğraf: Emin Sansar/AA

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