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Kültür

Devlet Tiyatroları, Batman Tiyatro Festivali'nde 4 farklı oyun sahneleyecek

Devlet Tiyatroları (DT), 6- 30 Ocak'ta yetişkin ve çocuk oyunlarının sahneleneceği Batman Tiyatro Festivali'nde 4 farklı oyunla seyirciyle buluşacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Devlet Tiyatroları, Batman Tiyatro Festivali'nde 4 farklı oyun sahneleyecek

Ankara

DT'den yapılan açıklamaya göre, festival, Batman Valiliğinin ev sahipliğinde Batman Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenecek.

Festivale, 3'ü çocuk 1'i yetişkin olmak üzere 4 oyunla katılacak DT, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sahnesi'nde 10 temsil verecek.

Program kapsamında, Antalya Devlet Tiyatrosu Hans Christian Andersen'in yazdığı, Harun Özer'in uyarladığı çocuk oyunu "Masal Treni"ni 6 Ocak'ta saat 10.00 ve 14.00'te, Kayseri Devlet Tiyatrosu Christiane Annemarie Edith Ahlhelm'in yazıp yönettiği çocuk oyunu "Sirk Ateşi"ni 7 Ocak'ta saat 11.00 ve 14.00'te, Van Devlet Tiyatrosu Ali Meriç'in yazıp yönettiği "Şifreli Köpek" isimli çocuk oyununu 8-9 Ocak'ta saat 11.00 ve 14.00'te sahneleyecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu da Dinçer Sümer'in yazdığı ve Ece Okay'ın yönettiği "Eski Fotoğraflar" isimli oyunu 10-11 Ocak'ta saat 20.00'de seyirciyle buluşturacak.

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