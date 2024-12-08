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Kültür

Devlet Çoksesli Korosu, "Dünya Koro Günü"nde 400 kişiyle sahne aldı

Devlet Çoksesli Korosu, 8 Aralık Dünya Koro Günü'nde 12 şehirden gelen 400 kişilik koro ile CSO Ada Ankara'da konser verdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Devlet Çoksesli Korosu, "Dünya Koro Günü"nde 400 kişiyle sahne aldı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Devlet Çoksesli Korosu, Dünya Koro Günü dolayısıyla CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, "Birlikte Söyle" konseriyle müzikseverlere buluştu.

Şef Burak Onur Erdem'in yönettiği konserde, CSO sanatçıları ve Orkestra Akademik Başkent, 400 kişilik koroya eşlik etti.

Mozart'ın "Requiem"inden bölümler ile Giacomo Puccini'nin "Requiem" eserinin seslendirildiği konsere Ankaralı müzikseverler ilgi gösterdi.

"2025'te dünyada barış istiyoruz"

Şef Erdem, konser öncesi AA muhabirine, CSO sanatçıları ile Orkestra Akademik Başkent'in katılımıyla dünyanın en önemli koro eserlerinden Mozart Requiem'i seslendireceklerini söyledi.

Erdem, "Herkes şarkı söyleyebiliyor ve herkesin sesi var. En demokratik müzik yapma şekillerinden biri koroda söylemektir. Dünya Koro Günü'nde 12 şehirden 400 kişi bugün buraya geldi. Program biterken Arvo Part'ın 'Da Pacem Domine' yani 'bize barış getir' eserini seslendireceğiz. 2025'te dünyada barış istiyoruz. Ankara'dan dünyaya barış yayılsın istiyoruz." dedi.

Şef Erdem, Puccini Requiem eserini geçen ay hayatını kaybeden koro üyeleri Levent Oktay Kaya'ya ithaf ettiklerini dile getirdi.

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