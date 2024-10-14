Dolar
34.27
Euro
37.39
Altın
2,647.01
ETH/USDT
2,621.80
BTC/USDT
65,676.00
BIST 100
8,699.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

Danimarka'da Vikingler dönemine ait yaklaşık 50 iskelet bulundu

Danimarka'da Vikingler dönemine ait ipuçları barındırabilecek "olağanüstü iyi korunmuş" yaklaşık 50 iskeletin keşfedildiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Danimarka'da Vikingler dönemine ait yaklaşık 50 iskelet bulundu

Ankara

Associated Press haberine göre, Danimarka'nın Odense kentine bağlı Aasum köyünde elektrik hattı yenileme çalışmaları kapsamında yapılan kazılarda iskelet bulundu.

Arkeologlar, yaklaşık 6 ay boyunca 2 bin metrekarelik mezarlık alanda kazı çalışmaları yaptı.

Çalışmalarda, Vikinglere ait ipuçları barındırabilecek "olağanüstü iyi korunmuş" 50'ye yakın iskelet gün yüzüne çıkarıldı.

"Bilimsel keşifler için yepyeni bir araç kutusu"

Kazıyı yöneten arkeolog Michael Borre Lundo, "Çok heyecan verici bir bulgu çünkü çok iyi korunmuş iskeletler bulduk." dedi.

Lundo, bulgular için "bilimsel keşifler için yepyeni bir araç kutusu" dedi ve "Umarım tüm iskeletler üzerinde DNA analizi yapabiliriz." ifadesini kullandı.

DNA analizleriyle yaşam öyküleri yeniden oluşturulacak

Uzmanlar kazıda, Viking dönemine ait akrabalık, göç dahil sosyal kalıpları inceleme ve DNA analizleriyle yaşam öyküleri oluşturmayı hedefliyor.

Milattan sonra 793-1066'daki Viking Dönemi'nde, "Vikingler" olarak bilinen İskandinavların, Avrupa'daki kolonileriyle fetih ve ticaret yaptığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf ile görüştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Küçükçekmece'de dumanlar yükselen metrobüsteki yangına güvenlik görevlileri müdahale etti
"KUYU-36" operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Danimarka'da Vikingler dönemine ait yaklaşık 50 iskelet bulundu

Danimarka'da Vikingler dönemine ait yaklaşık 50 iskelet bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet