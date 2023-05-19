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Kültür

CSO'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla genç sanatçıların da sahne aldığı özel bir konser düzenledi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
CSO'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel konser Fotoğraf: Utku Uçrak / AA

Ankara

CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda Şef Naci Özgüç'ün yönetimindeki orkestra ile genç sanatçılardan Kerem Erşahin, Tuna Çalışkan, Efe Yaşar, Mert Bütüner, Atakan Altun, Okan Akbaş, Aygül Yeniev, Laçin Akyol ve Zeynep Kanber'in yanı sıra başkemancı Tangör Ertaş sahne aldı.

Orkestra, Antonio Vivaldi, Lars-Erik Larsson, Ney Rosauro, Giovanni Bottesini, Richard Strauss, Cecile Chaminade, Eduard Lalo ve Ludwig van Beethoven'den eserler seslendirdi.

Konser, salondaki izleyicinin beğenisini kazandı.

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