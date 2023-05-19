CSO'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel konser
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla genç sanatçıların da sahne aldığı özel bir konser düzenledi.
Ankara
CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda Şef Naci Özgüç'ün yönetimindeki orkestra ile genç sanatçılardan Kerem Erşahin, Tuna Çalışkan, Efe Yaşar, Mert Bütüner, Atakan Altun, Okan Akbaş, Aygül Yeniev, Laçin Akyol ve Zeynep Kanber'in yanı sıra başkemancı Tangör Ertaş sahne aldı.
Orkestra, Antonio Vivaldi, Lars-Erik Larsson, Ney Rosauro, Giovanni Bottesini, Richard Strauss, Cecile Chaminade, Eduard Lalo ve Ludwig van Beethoven'den eserler seslendirdi.
Konser, salondaki izleyicinin beğenisini kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.