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Kültür

CSO Ada Ankara'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla konser düzenlendi.

Efsa Çağla Yavuz  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
CSO Ada Ankara'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi Fotoğraf: Harun Özalp - AA

Ankara

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından düzenlenen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Bir Destandır Çanakkale" konserine, Sanatçı Sümer Ezgü şiirsel anlatımı ve türküleriyle eşlik etti.

Sanat yönetmenliğini, Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Sanat Yönetmeni Soner Satı'nın yaptığı konserde, 200 dansçı yer aldı.

"Çanakkale İçinde", "Hey Onbeşli Onbeşli" ve "Mızıka Çalındı" gibi türkülerin seslendirildiği konserde, dinleyiciler de sanatçılara eşlik etti.

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