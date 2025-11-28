Dolar
42.51
Euro
49.17
Altın
4,176.34
ETH/USDT
3,032.10
BTC/USDT
91,359.00
BIST 100
10,914.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Mustafa Cengiz’in vefatının 4. yıl dönümünde, Ulus Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Kültür

CerModern'in sürdürülebilirlik raporu açıklandı

CerModern, kuruluşunun 15. yılında, ilk sürdürülebilirlik raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Orhan Onur Gemici  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
CerModern'in sürdürülebilirlik raporu açıklandı

Ankara

CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, bir mühendislik firması işbirliğiyle hazırlanan CerModern 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sanatın bugün yalnızca bir estetik deneyim olmadığını, toplumsal değişimin güçlü bir aracı niteliği taşıdığını belirten Tümer, "Sürdürülebilirlik yaklaşımını sergi tasarımından günlük faaliyetlere kadar tüm çalışmalarımıza entegre ediyoruz. Kaynakları doğru kullanmak, toplumsal kapsayıcılığı artırmak ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak artık temel sorumluluğumuz. Bu rapor, bu sorumluluğu şeffaf biçimde ortaya koyduğumuz güçlü bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tümer, CerModern'in sürdürülebilirlik vizyonuna uygun şekilde önemli bir adım daha atacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu anlayışın yalnızca kurum içinde değil, kültür-sanat ekosisteminde de yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Nisan 2026'da Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek 'Sanatta Sürdürülebilirlik ve Sanatın Yeni Çağı Zirvesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu zirve, sanat profesyonellerinden akademisyenlere, yaratıcı endüstrilerden politika belirleyicilere kadar geniş bir kitleyi bir araya getirerek ülkemizde bu alanda yeni bir farkındalık ve ortak akıl oluşturmayı amaçlıyor. CerModern olarak sürdürülebilirlikte yalnızca rapor yayımlayan değil, bu dönüşümün öncülüğünü üstlenen bir kurum olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Sıfır atığın insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
Nallıhan'da tespit edilen 120 tür mantar yapay zekayla sınıflandırılıyor
Keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezanın gerekçesi açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün yabancı güçlerin maşası olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz

Benzer haberler

CerModern'in sürdürülebilirlik raporu açıklandı

CerModern'in sürdürülebilirlik raporu açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet