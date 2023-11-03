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Kültür

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi 2024 ocakta izleyiciyle buluşacak

Anadolu rock müziğinin usta isimlerinden Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, 2024 Ocak ayında vizyona girecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi 2024 ocakta izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı filmin, sanatçı Emre Erdem tarafından hazırlanan afişi yayınlandı.

Çekimleri devam eden filmin yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya üstleniyor.

Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın yaptığı filmde Cem Karaca'yı oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.

Mehmet Karaca'yı Fikret Kuşkan, anne Toto Karaca'yı ise Yasemin Yalçın'ın oynadığı projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel'in aralarında olduğu birçok oyuncu yer alıyor.

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