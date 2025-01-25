Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü" balesi Ankara'da izleyicilerle buluştu
Türkiye Turnesi kapsamında sahnelenen Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü" balesi, Ankara'da izleyicilerle buluştu.
Ankara
ATO Congresium'da The Imperial Russian Ballet Company tarafından sahnelenen Çaykovski'nin klasik eseri Kuğu Gölü Balesi'ni seyirciler ilgiyle izledi.
Dünya çapında üne sahip olan ve Türkiye'de The Imperial Russian Ballet Company tarafından ilk defa yapılan gösteri, turne kapsamında bugün akşam son kez sahnelenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.