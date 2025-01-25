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Kültür

Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü" balesi Ankara'da izleyicilerle buluştu

Türkiye Turnesi kapsamında sahnelenen Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü" balesi, Ankara'da izleyicilerle buluştu.

Didem Mente  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü" balesi Ankara'da izleyicilerle buluştu Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

ATO Congresium'da The Imperial Russian Ballet Company tarafından sahnelenen Çaykovski'nin klasik eseri Kuğu Gölü Balesi'ni seyirciler ilgiyle izledi.

Dünya çapında üne sahip olan ve Türkiye'de The Imperial Russian Ballet Company tarafından ilk defa yapılan gösteri, turne kapsamında bugün akşam son kez sahnelenecek.

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