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Kültür

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla "1915-Bir Hilal Uğruna" AKM'de sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla "1915-Bir Hilal Uğruna" adlı eseri sanatseverlerle buluşturacak.

Hilal Uştuk  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla "1915-Bir Hilal Uğruna" AKM'de sahnelenecek

İstanbul

Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya'nın üstlendiği eser, 18 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Eser, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlere ve kahraman ecdada saygı duruşu niteliği taşıyor.

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin inanç, cesaret ve vatan sevgisinin en büyük simgelerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. Devlet Halk Dansları Topluluğu, bu büyük destanı sanatın gücüyle sahneye taşıyarak, tarihin derin izlerini, dans, müzik ve farklı sahne teknikleriyle izleyiciye aktaracak.

Etkinliğin biletleri "www.akmistanbul.gov.tr" ve "www.biletinial.com"dan alınabilecek.

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