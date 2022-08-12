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Kültür

Çamlıca Kulesi'nin inşasının hikayesi TRT Belgesel'de yarın ekranlara gelecek

Çamlıca Kulesi'nin inşa sürecini ele alan, "Türkiye'nin Dev Yapıları"nın 3. bölümü, yarın akşam TRT Belgesel ekranlarında seyircilerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 12.08.2022
Çamlıca Kulesi'nin inşasının hikayesi TRT Belgesel'de yarın ekranlara gelecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, ikinci bölümünde Avrasya Tüneli'nin 4 yıl süren yapım aşamasını aktaran "Türkiye'nin Dev Yapıları", üçüncü bölümünde Çamlıca Kulesi'ni ekranlara getirecek.

Dünya'da bir ilk olarak bünyesinde tam 100 radyoyu aynı çatı altında barındıran ve frekansları birbirine karışmadan, kesintisiz ve kusursuz bir şekilde yayın yapabilen Çamlıca Kulesi'nin inşa süreci ve dikkat çekici özellikleri belgeselde ele alınacak.

Toplam 369 metrelik uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına sahip Çamlıca Kulesi'nin 201 metrelik bölümü 49 katlı betonarme yapıdan oluşuyor ve 168 metrelik çelik bölümü ise anten olarak kullanılıyor.

Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 antenin kaldırılarak tek bir kulede toplanmasını sağlayan Çamlıca Kulesi'nin ışıklandırmalarında ise 16,7 milyon renk tonu kullanılıyor. Kulenin çevresindeki 20 bin 150 metrekarelik sosyal alanlarda da toplam 2 bin 750 adet ağaç dikimi yapıldı.



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