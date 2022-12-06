Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'nın Türk kahvesiyle Osmanlı döneminde tanıştığını söyledi
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türk kahvesinin ilk olarak 1672'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde ülkesine geldiğini ve o tarihten bu yana Ukrayna'da bilindiğini söyledi.
Ankara
Büyükelçi Bodnar, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla AA muhabirine kahve ve kahve kültürüyle ilgili açıklama yaptı.
Türk kahvesini sade olarak içmeyi sevdiğini söyleyen Bodnar, henüz öğrencilik yıllarında yaşadığı Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv şehrinde Türk kahvesini tattığını ifade etti.
Bodnar, Türkiye'de ilk Türk kahvesini ise 2005'te tattığını ve bu kahvenin ülkesindekiyle hem tat hem de koku olarak biraz farklı olduğunu o tarihten bu yana da içmeye devam ettiğini dile getirdi.
Büyükelçi olarak güven mektubunu sunduğunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Türk kahvesi ikram ettiğini aktaran Bodnar, o kahvenin kendisi için çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi.
Türk kahvesinin Ukrayna'ya geliş serüvenine değinen Bodnar, "Türk kahvesi 17. yüzyıldan bu yana Ukrayna'da iyi biliniyor. 1672'de imzalanan Bucaş Barış Anlaşması ile Ukrayna'nın bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu'nun paçası haline geldi. Osmanlı İmparatorluğu'ndan ilk kahve de o zaman Ukrayna'ya geldi. O tarihten bu yana Ukrayna Türk kahvesini biliyor." dedi.
Bodnar, kahvenin aynı zamanda bir iletişim yolu olduğunu belirtirken, Ukrayna'da başta Türk restoranları olmak üzere birçok restoranda Türk kahvesi ikram edildiğini aktardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kendisine Türk kahvesinin yanı sıra kahve fincanı ve cezve hediye ettiğini söyleyen Bodnar, bu hediye nedeniyle İletişim Başkanı Altun'a teşekkür etti.
Büyükelçi Bodnar, her gün Türk kahvesi içtiğini, evinde kahvesini kendi hazırladığını ve büyükelçiliğe gelen tüm misafirlere de Türk kahvesi ikram ettiklerini söyledi.
Türk bir şirketin ürettiği cezve ve Ukraynalı bir şirketin seçtiği kahveden oluşan "Coffe Bayraktar" isimli bir proje yürütüldüğünü aktaran Bodnar, proje kapsamında bu cezve ve kahvenin Ukrayna'daki cephe hattında yer alan askerlere gönderildiğini kaydetti.
Büyükelçi Bodnar, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da, halkın Ukrayna'daki cephe hattından gelen olumlu haberleri de Türk kahvesi içerek kutladıklarını sözlerine ekledi.
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