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Kültür

Bursa'da Yeşilayın "Kil ve Tuval Umutla Hayal" sergisi sona erdi

Yeşilay Bursa Şubesi Rehabilitasyon Merkezi (REHAB) ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından hayata geçirilen "Kil ve Tuval Umutla Hayal" adlı karma sanat sergisi sona erdi.

Burcu İnanır  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Bursa'da Yeşilayın "Kil ve Tuval Umutla Hayal" sergisi sona erdi Fotoğraf: Burcu İnanır/AA

Bursa

Ördekli Kültür Merkezi'nde 24 Mart'ta açılan sergide, Yeşilay Bursa Şubesi REHAB ile YEDAM danışanları ve personelinden toplam 32 kişinin oluşturduğu 200 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiye ilişkin açıklama yapan Yeşilay Bursa Şubesi REHAB Seramik Öğretmeni Yağmur Bilaloğlu, sergi boyunca ziyaretçiler ve danışanların yazdığı 40 mektuptan oluşan bir hatıra defteri oluşturduklarını söyledi.

Danışanların başarmaya dair umutsuzluğunu yıkmak adına çeşitli yollar denediklerini anlatan Bilaloğlu, "Biz seramik atölyesinde danışan-personel işbirliğini geliştirdik. Örneğin bir danışan kupa yapmayı öğreniyor, sonra öğrendiğini temizlik personeline öğretiyor. Bu da onlara var olabilme, başarabilme, yapabilme hissi verince tedavide de çok güzel başarılara şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilaloğlu, herkesin bir hobiye sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Boşluğun yerini bağımlılığın doldurduğuna değinen Bilaloğlu, "Biz atölyelerimizde o boşluğu sanat, spor ve meslek atölyeleriyle doldurup onlara iyi bir alan açmayı hedefliyoruz. Onlara inceliği, nezaketi, kendini ifade edebilmeyi öğretirken aynı zamanda sanatın iyileştirici gücünden de besleniyoruz." dedi.

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