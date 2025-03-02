"Buğday Tanesi" Uluslararası Bangladeş Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Uluslararası Bangladeş Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi.
TBMM
Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Uluslararası Bangladeş Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi.
Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi" filmi, Uluslararası Bangladeş Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.
Bayram'ın hayat mücadelesini ve çektiği zorlukları konu alan film, 104 ülkeden 1264 film arasında mücadele etti.
2022 yapımı film, dünyanın birçok festivalinden de ödülle dönmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.