Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,101.30
BTC/USDT
90,118.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM’de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'da yöneltilen soruları cevaplıyor
logo
Kültür

Bu yıl 12'incisi düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali’nde 15 Türk filmi yer alıyor

Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen ve Türkiye’den 15 filmin katıldığı Duhok Uluslararası Film Festivali’nde bugün Türk yönetmen Rıza Oylum’un “Rootless Resident” isimli belgesel filmi gösterildi.

Haydar Şahin, Rawan Subhi Obaiullah, Emrah Akbulak  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Bu yıl 12'incisi düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali’nde 15 Türk filmi yer alıyor Fotoğraf: Muhammet Bamerni/AA

Ankara

Bu yıl 12’incisi düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali, onlarca uluslararası sinemacı ve sanatçının katılımıyla "kuraklık ve iklim değişikliği" temasıyla düzenleniyor.

Her yıl dünyanın dört bir yanından sinemacıları bir araya getiren ve 2013 yılından bu yana düzenlenen festival 9 Aralık’ta başladı ve 16 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Festivalin basın sorumlusu Hasan Arif, Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada Türk filmlerinin Duhok Uluslararası Film Festivali’ne katılımının önemli olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk sinemasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Arif, Türk sinemasının son yıllarda dikkat çekici ve hızlı bir gelişme gösterdiğini söyledi.

Arif, her yıl birçok Türk filminin festivale katıldığını kaydederek, “Bu yıl da 12. Duhok Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye’den 15 film yer alıyor. Bunlar kısa film, uzun metrajlı uluslararası film ve belgesel filmlerden oluşuyor.” diye konuştu.

Bu yıl festivale katılan filmler arasından 26 filmin ödüller için yarışma bölümünde yer aldığını aktaran Arif, İspanya’nın festivalin konuk ülkesi olarak belirlendiğini ifade etti.

İspanya’dan 13 filmin katıldığı Duhok Uluslararası Film Festivali’nde toplam 110 film yer alıyor.

Festivalin dördüncü gününde “Rootless Resident” isimli belgesel filmi gösterilen yönetmen Rıza Oylum, AA’ya yaptığı açıklamada belgesel film yönetmeni ve senarist olduğunu söyledi.

Oylum, Rootless Resident’in ilk belgesel filmi olduğunu belirterek, filmin çekimlerinin Mardin, İstanbul ve Ermenistan’da yapıldığı bilgisini paylaştı.

Belgesel filminin, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterildiğini aktaran Oylum, “Orada belgesel dalında ödül aldı. Burada da aynı kategoride yarışıyor.” dedi.

Oylum, dört yıl önce gazeteci olarak festivali takip ettiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nasıl bir festival olduğunu bildiğim için bir filmle katılmak istedim ve belgesel film bölümünde kabul edilmem beni çok mutlu etti. Uzun yıllar sonra Duhok’a gelmekten dolayı çok mutluyum. Bana göre Duhok Uluslararası Film Festivali çok önemli ve hem Orta Doğu hem de uluslararası düzeyde büyük bir değere sahip.”

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İbn Haldun Üniversitesi "Darüşşifa Psikoterapi Merkezi" törenle açıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜGVA İl Üniversite Yönetimleri Kampı'na ilişkin paylaşım
Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü
Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor
AK Parti tarafından "Türk Dünyası Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Benzer haberler

Bu yıl 12'incisi düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali’nde 15 Türk filmi yer alıyor

Bu yıl 12'incisi düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali’nde 15 Türk filmi yer alıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet