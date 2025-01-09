Dolar
35.35
Euro
36.50
Altın
2,662.04
ETH/USDT
3,285.10
BTC/USDT
93,020.00
BIST 100
9,945.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "üreten sağlık" Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaretinde konuşuyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği “2024 Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Kültür

Bu hafta vizyona girecek olan "ŞamPİYONlar", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona beşi yerli, 6 film izleyiciyle buluşacak.

Melik Fırat Yücel  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Bu hafta vizyona girecek olan "ŞamPİYONlar", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak

İstanbul

Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin, Ezo Sunal ve Mert Ege Ak'ın rol aldığı "ŞamPİYONlar", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu ediniyor.

"Kardeş Takımı 2"

Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar ve Gülhan Tekin'in oynadığı "Kardeş Takımı 2" haftanın bir diğer komedi filmi olarak vizyona girecek.

Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, gerçek birer ajan olan dört kardeşin yeni macerasını anlatıyor.

"Fidan"

Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay ve Gürkan Uygun'un rol aldığı "Fidan", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Ayçıl Yeltan'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin konusu özetle şöyle: "

"13 yaşındaki Fidan, ülkenin en önemli lisesine gitmeye hak kazandığını öğrenir. Yaşanan üzücü olayların gölgesinde kaybolan babası ve küçük kardeşini bırakıp büyük şehre gitmek zorunda kalan Fidan'ın, sürüklendiği yol ayrımında alacağı karar onun geleceğini belirleyecektir."

"Karantina"

Beyza Alkoç'un aynı adlı eserinden uyarlanan "Karantina", iki gencin bir cinayet soruşturmasının ortasında birbirleriyle yakınlaşmalarını odağına alıyor.

Başrollerinde Demirhan Demircioğlu, Meltem Akçöl ve Onur Bay'ın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz yer alıyor.

"Kutsal İncirin Tohumu"

Mohammad Rasoulof'un Almanya, Fransa ve İran ortak yapımı filmi "Kutsal İncirin Tohumu", Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında paranoyayla boğuşan bir hakimin yaşadıklarını konu ediyor.

"Cinn-i Zifir"

Özlem Yiğit'in çektiği, Özkan Güneş, Tuba Erdem ve Sinan Uysal'ın oynadığı haftanın yerli korku filmi "Cinn-i Zifir", bir fotoğraf makinesine hapsolan iblisin buradan kurtulmasıyla yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sabancı suikastının üzerinden 29 yıl geçti
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
39 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
MSB: TSK, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek sınır ötesi operasyonları sürdürme kararlılığındadır
YSK, seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğunu belirledi

Benzer haberler

Bu hafta vizyona girecek olan "ŞamPİYONlar", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak

Bu hafta vizyona girecek olan "ŞamPİYONlar", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak

Örümcek Adam'ın sesi Harun Can, "Genç Salı" programına konuk oldu

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor

ABD'li yönetmen Michael Moore, Gazze'deki soykırımın güçlü propagandayla gizlendiğini söyledi

ABD'li yönetmen Michael Moore, Gazze'deki soykırımın güçlü propagandayla gizlendiğini söyledi
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
82. Altın Küre Ödülleri'ne "The Brutalist" ve "Emilia Perez" filmleri damgasını vurdu

82. Altın Küre Ödülleri'ne "The Brutalist" ve "Emilia Perez" filmleri damgasını vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet