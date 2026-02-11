Dolar
43.63
Euro
51.97
Altın
5,093.63
ETH/USDT
1,961.30
BTC/USDT
67,236.00
BIST 100
13,803.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Britney Spears müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara sattı

Pop yıldızı Britney Spears'ın, tüm müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara sattığı bildirildi.

Nuri Aydın  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Britney Spears müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara sattı

İstanbul

BBC'nin haberine göre 44 yaşındaki şarkıcı Spears, 30 Aralık 2025'te yapılan anlaşma kapsamında müzik kataloğunu yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında müzik yayıncısı Primary Wave'e devretti.

Spears, Ocak 2024'te yaptığı açıklamada, müzik endüstrisine "asla geri dönmeyeceğini" belirtmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünya genelinde 150 milyondan fazla albüm satışı bulunan Spears'ın kataloğunda, dokuz albümü yer alıyor.

Primary Wave, daha önce Notorious B.I.G., Prince ve Whitney Houston'ın haklarını da satın almıştı.

Son yıllarda Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake ve Shakira gibi yüksek profilli sanatçılar da müzik kataloglarını satmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 10. duruşması başladı
Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının ödeme planını açıkladı
Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Britney Spears müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara sattı

Britney Spears müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara sattı

CSO evrenin varoluşunu müzikle anlatan "Kozmik Senfoni"nin Türkiye prömiyerine hazırlanıyor

Usta sanatçı Mustafa Keser İstanbul'da vereceği halk konserinde hayranlarıyla buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Ali Mert'in orgla başlayan tutkusu Viyana'da resitale döndü

Ali Mert'in orgla başlayan tutkusu Viyana'da resitale döndü
Anadolu rock ozanı: Cem Karaca

Anadolu rock ozanı: Cem Karaca
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet