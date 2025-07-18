Bozdağ Film Platoları, yeni dönemde ziyaretçilere kapsamlı bir kültür rotası sunuyor
Bozdağ Film Platoları, 2025 sezonunda ziyaretçilerine yönelik özel kampanyalarla kültürel deneyimi zenginleştirmeyi amaçlıyor.
Istanbul
Bozdağ Film Platoları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni döneme özel geleneksel okçuluk deneyim parkurları, binicilik alanları, etkinlik atölyeleri ve tematik yeme içme gösterileri gibi etkileşimli aktivitelerle hem bireysel ziyaretçiler hem de aileler, okul grupları ve kültür turlarına katılan misafirler için kapsamlı bir kültür rotası sunuluyor.
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Bozdağ Film'in özgün prodüksiyonu olan "Atların Destanı", profesyonel biniciler ve özel eğitimli atlarla sahnelenen Türkiye'nin ilk ve tek atlı sahne gösterisi olarak öne çıkıyor. Gösteride, Osman Bey ve Bala Hatun'un aşkı, Kayı Obası'nın dirilişi gibi tarihi temalar, gerçek set atmosferinde, yüksek tempolu kalografi ve akrobasi performanslarıyla seyirciyle buluşuyor.
Platolar bünyesinde hizmet veren Söğüt 1299 Restoranı, Osmanlı ve Selçuklu mutfağından esinlenen reçeteleriyle "yaşayan mutfak" konseptini hayata geçiriyor.
Har Sanatı bölümü, Selçuklu ve Osmanlı mimari estetiğini çağdaş sanat anlayışıyla harmanlayan özel bir alan sunuyor. Mimari motifler, geleneksel desenler ve el işçiliğiyle hazırlanmış onlarca farklı tasarım, kültürel belleği sanat yoluyla ziyaretçilere aktarıyor.
Aile paketleri, grup turları, okul gezileri ve etkinlik organizasyonlarına özel avantajlı kampanyalarla Bozdağ Film Platoları, yeni bir seyahat destinasyonu olarak da öne çıkıyor.
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