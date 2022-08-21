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Kültür

Bolu'daki 'antik stadion' kazısında Osmanlı döneminden hamam kalıntısı bulundu

Bolu'da, Roma dönemine ait "antik stadion"un turizme kazandırılması için başlatılan kazı çalışmalarında Osmanlı geçiş döneminden hamam kalıntısına rastlandı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 21.08.2022
Bolu'daki 'antik stadion' kazısında Osmanlı döneminden hamam kalıntısı bulundu

Bolu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütür ve Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bolu Arkeoloji Müzesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, 21 Temmuz'da başladı.

Çalışmalarda Bolu Müze Müdürlüğü uzmanları, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa koordinesinde 8 lisans ve yüksek lisans öğrencisi ile 2 işçi yer alıyor.

Güvenliğin sağlanması için telle çevrilen, ardından ot ve bitki temizliği yapılan kazı alanında, stadionun güneybatı ucunda balustrat (korkuluk) duvarının önüne şerit bantlarla 4x4 metrelik plankareler açılarak, bu alanlarda çalışıldı.

Balustrat duvarının önünde blokaj basamaklarının bulunduğu, 93,20 metre boyunca uzanan blokaj tamamen ortaya çıkarıldı. Ayrıca tam stadionun üst bölümünde bir Osmanlı geçiş dönemi hamam kalıntısına rastlandı. Bu yapıda kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı çalışmalarıyla 2008 yılında yapılan sondaj kazılarında kayıp olduğu belirtilen stadionun kitabelerinden 3 yazıt ile stadionun girişinde bulunduğu düşünülen Antinoos heykeline ulaşabilmesi öngörülüyor.

Ayrıca stadionun altında, günümüz stadyumlarındaki sporcu geçişleri gibi gladyatörlerin de geçerek stadiona girdiği galerilerin ve dehlizlerin olduğu değerlendiriliyor.

Kazı çalışmalarıyla kültürel mirasın korunması ve etkin tanıtımının sağlanması amaçlanıyor.

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